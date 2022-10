$!Paraíso, en Tabasco, bajo el agua; culpan a refinería Dos Bocas por inundación

Tabasco.- El municipio de Paraíso, Tabasco, donde está asentada la refinería de Dos Bocas, está bajo el agua.

La alcaldesa Ana Luisa Castellanos (PRD) y vecinos atribuyen las anegaciones a las deficiencias de construcción de Dos Bocas.

Castellanos dijo ayer que la refinería fue construida sobre un manglar tapado con miles de toneladas de arena para levantar tres metros el terreno.

“Allí era un vaso regulador, era una reserva ecológica, pero rellenaron con arena el terreno. No vimos lo que iba a afectar y el problema está ahorita. Estamos a favor del desarrollo que trajo para el municipio, los empleos, pero nos trajo muchísimos problemas también”, dijo Castellanos en entrevista.

Según la alcaldesa, ella tiene reportes de graves inundaciones dentro de la refinería.

“La mayoría de la gente estamos entre el agua, porque por sus pertenencias, por no perder sus cosas no quieren salir. Los enseres de la gente la verdad que sí han sido dañados, porque no le dio tiempo de subir sus cosas, sus camas, refrigeradores”, lamentó.