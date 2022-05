Pareja recibe a refugiada ucraniana... y él se va con ella diez días después

En declaraciones otorgadas al medio The Sun, Tony dijo que él y Sofiia conectaron rápidamente y que sus hijas también conectaron ella, lo cual no sucedió con Lorna . Conforme pasaron los días Tony y Sofiia comenzaron a pasar más tiempo juntos, por lo que comenzaron los coqueteos, aunque, según el hombre, “no pasó nada más que eso en ese momento”.

“Siento mucho por lo que está pasando Lorna, esto no fue su culpa y no se trata de nada que ella haya hecho mal. Nunca nos propusimos hacer esto, no estaba planeado y no queríamos hacer daño a nadie”, dijo Tony.

