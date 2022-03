Pese a fotos y videos, Sandra Cuevas niega haber lanzado pelotas con billetes de 500 pesos... ‘yo no vi ningún balón’ (video)

La alcaldesa de Sandra Cuevas negó que haya arrojado pelotas con billetes de 500 pesos durante una celebración en las afueras de la alcaldía de Cuauhtémoc, pesa a las fotos y videos difundidos en redes sociales.

Fue durante una conferencia de prensa que la alcaldesa negó haber hecho la entrega de dinero y dijo, sufre una persecución política por parte del Gobierno de la Ciudad de México.

Cuando se le preguntó sobre las pelotas dijo desconocerlo y pidió no desviarse. “Para empezar, yo no vi ningún balón, el tema más importante es la persecución política y de ahí no me van a sacar ¡eh!, yo acuso persecución política por el caso de dos policías que me denunciaron y acusaron”, señaló la funcionaria acompañada por la dirigencia nacional del PRD y el coordinador de la bancada.