Pese a los achaques, el papa se sale del guion en Asia y muestra que aún puede mover multitudes

Con la mitad de la población de Timor Oriental reunida en un parque costero, Francisco no pudo evitar ofrecerles una despedida final y dar lentas vueltas en su papamóvil, mucho después de que el sol se hubiera puesto y con el parque iluminado por las pantallas de los celulares.

(1) No olvidemos las guerras que ensangrientan el mundo. Pienso en la martirizada Ucrania, en Myanmar, pienso en Oriente Medio. ¡Cuántas víctimas inocentes! Pienso en las madres que han perdido hijos en las guerras. ¡Cuántas jóvenes vidas truncadas!

En Papúa Nueva Guinea, Francisco se mostró igualmente entusiasmado tras lograr una visita a una remota población selvática a la que parecía imposible que llegara: el aeropuerto en Vanimo, de 11 mil habitantes, no tiene un elevador para sillas de ruedas que ahora necesita Francisco para embarcar y desembarcar de los aviones, y llevar uno sólo para él estaba descartado.

Francisco ha hecho comentarios frecuentes sobre el tema en Italia, que tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. Pero el publicitado viaje amplificó su sarcasmo habitual. Comentaristas estadounidenses asumieron de inmediato que Francisco había entrado en el debate sobre las “señoras sin hijos con gatos” de la política estadounidense, aunque no había indicios de que tuviera en mente los comentarios de JD Vance.

En Timor Oriental, Francisco tuvo que manejar quizá el asunto más sensible que empañaba la visita: el caso del obispo Carlos Ximenes Belo, el venerado héroe nacional que ganó el Nobel de la Paz por su campaña no violenta en favor de la independencia. El Vaticano reveló en 2022 que había sancionado a Belo, que ahora vive en Portugal, por abusar sexualmente de niños pequeños y le había ordenado no tener contacto con Timor Oriental.

Francisco no mencionó a Belo por su nombre y no se reunió con sus víctimas, aunque sí reafirmó la necesidad de proteger a los niños del “abuso”. No hubo ninguna mención al nombre de Belo en ningún discurso oficial durante una visita en la que se evocaron con frecuencia la historia traumática de Timor Oriental y su lucha de independencia.

En Singapur, su última parada, Francisco volvió a ignorar su texto preparado al llegar a su última cita, una reunión con jóvenes singapurenses el viernes por la mañana. Allí emprendió una espontánea conversación con los jóvenes sobre la necesidad de ser valientes y correr riesgos.

“¿Y qué es peor, cometer un error porque doy un paseo o no cometerlo porque me quedo encerrado en casa?”, les preguntó. Después ofreció una respuesta que podría explicar su propia decisión arriesgada de embarcarse en la gira asiática.

“Un joven que no corre riesgo, que tiene miedo de cometer un error, es una persona anciana”, dijo el papa de 87 años.

“Espero que todos ustedes avancen”, dijo. “No retrocedan. No retrocedan. Corran riesgos”.