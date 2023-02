Pide Concamin privilegiar diálogo y evitar que diferencias impidan llegada de inversión de Tesla

CDMX.- La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) llamó a privilegiar el diálogo entre los diversos sectores para evitar que las diferencias internas impidan la llegada de la inversión de Tesla a México.

En ese sentido, la cámara exhortó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a dar certidumbre a Tesla y recordar que es la empresa quien definirá en qué región del país se instalará.

La Concamin indicó, como ya lo ha manifestado en otras ocasiones, que son diversos los factores que influyen en la evaluación que realizan los inversionistas para definir el lugar donde instalarán la planta automotriz en México.

Los comentarios que hace la cámara de industriales son con respecto a las disputas que se han generado por el lugar donde deberá instalarse la gigaplanta de autos eléctricos de Tesla, luego de que el gobierno manifestó que no daría los permisos para que ésta fuera instalada en Nuevo León con el pretexto de que supuestamente no hay agua.

“Si no hay agua, no. No habría posibilidad. Sencillamente, no se entregan permisos para eso”, aseveró el ejecutivo federal el viernes pasado.

El estado vecino de Nuevo León, desde diciembre de 2022, encabeza la lista de las entidades donde se instalaría la planta de Testa.

INVERSIÓN ES MUY IMPORTANTE

Con respecto a esa disputa generada desde la Presidencia de la República, la Concamin aseveró que se debe considerar que será la empresa la que definirá en cuál es la mejor región para asentar su “gigaplanta”, pero corresponde los gobiernos federal y estatales dar certidumbre para que esa inversión llegue.

“El respaldo del Gobierno Federal a la instalación de la empresa, así como la correcta promoción de los gobiernos estatales interesados en llevar a sus territorios la planta automotriz, debe servir para que Tesla tenga la seguridad de que el mejor lugar para invertir es México”, señaló la Concamin, presidida por José Abugaber Andonie.

Además, la confederación de industriales aseveró que no tiene ningún interés en que la planta automotriz se asiente en alguna entidad en particular, sino que esa inversión llegue a México para que genere empleos y potencialice la economía.

“La inversión de Tesla por instalar su planta de autos eléctricos en nuestro país sería de un monto muy importante, lo que permitiría potenciar la economía mexicana y generar miles de nuevos empleos”, indicó la cámara.

Será este 1 de marzo cuando Elon Musk, dueño de Tesla, informé en que estado de México instalará su ecosistema de empresas.