Pide Xóchitl Gálvez investigar declaración de ‘El Mayo’ Zambada; señala a Morena

A través de su cuenta de X , la también ex candidata a la presidencia de México , señaló que de ser ciertas las acusaciones del líder del Cártel de Sinaloa , el partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sí está coludido con grupos del crimen organizado.

’EL MAYO’ FUE SECUESTRADO Y GOBERNADOR SE DESLINDA

Este posicionamiento se produjo horas después de que la defensa de Zambada difundió una carta en la que el narcotraficante aseguró fue secuestrado, cuando fue citado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, a una reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el diputado electo y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén.

“Fui emboscado. Un grupo de hombres me asaltó, me derribaron y me pusieron un pasamontañas de color oscuro sobre la cabeza”, declaró Zambada.

Mientras que también da una versión de la muerte de Héctor Cuén, a quien describe como un ‘amigo cercano’ y cuya muerte está relacionada con el secuestro, de acuerdo con el líder criminal; además de cuestionar la versión oficial sobre el robo en una gasolinera, sugiriendo que Cuén fue asesinado mientras se llevó su captura.

El mandatario de Sinaloa, Rubén Rocha Moya salió a desmentir la relación con el criminal y pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que la Fiscalía General de la República (FGR) abriera una investigación al respecto.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No hay complicidades’, dice Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, ante supuesto vínculo con ‘El Mayo’

“No quise dejar pasar en el evento frente a mi presidente (Andrés Manuel López Obrador) y mi presidenta (Claudia Sheibaum), no hay nada, que le busquen, nosotros no tenemos complicidades con el crimen”, respondió frente al Presidente de México.

Asimismo, aseguró que no hay nada que ocultar y aclarará en público las versiones que lo vinculan en una supuesta reunión con Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, líderes del Cártel de Sinaloa, antes de ser detenidos en Estados Unidos el pasado 25 de julio.

“No hay complicidades, por lo tanto, si dijeron que iba a estar yo, pues mintieron, y si les creyó, pues cayó en la trampa. No, no tenía por qué. Ya dije que esos problemas que son del gobierno los resolvemos en las instituciones. No hay nada que pueda vincularme a esos asuntos”, dijo el gobernador sinaloense.

TE PUEDE INTERESAR: Oposición pide investigar la versión de ‘El Mayo’ Zambada

“Vamos a seguir apoyando al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a su pueblo, que quien quiere estigmatizar a este bello estado, que se quede con su historia porque hombres y mujeres de Sinaloa son buenos mexicanos y mexicanas, hombres y mujeres de trabajo”, pronunció la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum

“Que bien que se aclara cuál es la situación en donde estabas y que nunca fuiste convocado a ningún evento, más claro ni el agua, y de todas maneras no van a parar porque están molestos, no les gusta la transformación”, dijo AMLO.

(Con información de Sara Navarrete | VANGUARDIA)