Piden desde el congreso de EU a Biden que presione a AMLO a resolver los crímenes contra periodistas en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el objetivo de frenar la violencia en contra de los periodistas y amenazas en contra de la libertad de expresión, el senador estadounidense Ted Cruz hizo un llamado para que Joe Biden ejerza presión al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y no genere más amenaza “para la seguridad nacional de Estados Unidos”, dijo.

FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑA

Apenas esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que le planteará a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, que su gobierno está financiando toda la campaña en contra de su gobierno, y calificó esta acción como injerencista, pues señaló que ningún gobierno extranjero debe de intervenir en los asuntos internos y respetar la soberanía de México.

“Hay otro asunto que debemos plantear, y se lo vamos a presentar al presidente Biden, toda la campaña en contra de nuestro gobierno está siendo financiada también por el gobierno de Estados Unidos. Esa es una actitud injerencista, ninguna gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos de nuestro país, se debe respetar nuestra soberanía, no somos colonia, no somos protectorados, somos un país libres, independiente y soberano, además yo presento una autoridad legalmente constituida, me eligió el pueblo. (Con información de El Universal)