$!Piñatería Ramírez vuelve a desatar polémica, ahora con piñata ‘en homenaje’ a Debanhi

Sin embargo, la “ridiculización” de la imagen de Debanhi Susana Escobar indignó a cientos de feministas en Twitter, quienes señalan y la piñatería se ha vuelto popular por burlarse de los demás.

“No es solo el miedo de que nos pase algo, ahora sumemos el miedo de terminar ridiculizadas, que tu muerte se vuelva en el circo morboso en turno de redes y televisoras y la gente tomándose selfies con la familia como si fueran celebridades”, sentenció la usuaria @BritneySplits en Twitter.

Mientras sus seguidores intentaron defenderlos por realizar la piñata, el movimiento feminista recordó que, en el pasado, el negocio se ha burlado de su lucha, llamándolas incluso “femilocas”.

“Ustedes no tienen la verdad absoluta, entiendan que ustedes me cagan por esto. Los demás tenemos los mismos derechos... no son solo ustedes... su movimiento anti-hombres no ayuda en nada”, sentenció el negocio ante las críticas.