Pío López Obrador, un dolor de cabeza para AMLO; insiste en que su hermano comparezca por ‘los sobres amarillos’: Riva Palacio

-¿Qué sabe usted del caso?, cuestionó un periodista.

-No, no, no, yo sé lo que usted sabe exactamente, eso es lo único que sé, lo que sé es que yo no soy corrupto, sostuvo.

-¿Y su hermano?

-Tampoco, afirmó el tabasqueño.

Al ser cuestionado por la prensa sobre si comparecería como testigo ante la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso de sus hermano, el mandatario nacional dijo que, en caso de ser necesario, mandaría un texto donde daría su versión al tiempo que afirmó que no tiene nada de qué avergonzarse.

“Pues no acudir, pero sí enviar un texto, no tengo nada yo de qué avergonzarme, no hay ningún problema. Y deberían entregar toda la información al INE, a esa institución tan respetable”, ironizó.

Ante este caso, el periodista Raymundo Riva Palacio aseguró en su columna Estrictamente personal que la relación entre los hermanos se ha tornado ríspida a causa del escándalo.