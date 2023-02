‘Por acá todo bien’... Alfredo Olivas reaparece en redes sociales tras supuesto secuestro; su equipo sí fue asaltado en Zacatecas

“Mi gente, por acá todo bien, ahorita nos reportamos”, escribió en una breve historia de Instagram.

Asaltan a equipo de Alfredo Olivas en carretera a Zacatecas

El equipo de trabajo del cantante Alfredo Olivas fue víctima de un robo en el estado de Zacatecas donde la violencia e inseguridad no han cesado. En una primera instancia se señaló que el cantante estaba entre las víctimas y que había sido privado de su libertad. Sin embargo, más tarde fue confirmado que sólo fue a parte de su staff.

Según fuentes de la Guardia Nacional y de la policía en esa entidad, en la madrugada de este martes, su equipo de trabajo fue detenido mientras se trasladaban en su vehículo. Los hechos ocurrieron tras concluir un concierto en Monterrey y se trasladaba hacia Zacatecas.

En esta entidad, los hombres les marcaron el alto para someterlos con armas largas y privaron de su libertad por algunos minutos. De acuerdo con las mismas fuentes se trató de cinco personas que fueron víctimas de este robo. Los hechos ocurrieron a unos kilómetros de llegar a la comunidad de Santa María del Oro.

Representante aclara supuesto secuestro

Por su parte, el periodista Gustavo Adolfo Infante desmintió la presunta privación de la libertad del cantante Alfredo Olivas.

En el matutino Sale el Sol, de Imagen Televisión, el presentador informó que tuvo contacto con un representante del cantante Alfredo Olivas, identificado como Alejandro Jiménez, de quien esta mañana trascendió su presunto secuestro en Zacatecas.

“Que no, no le pasó nada, que está bien, que estaba dormido en su casa. No está secuestrado”, informó hace unos minutos Gustavo Adolfo Infante.

No es la primera polémica del Alfredo Olivas

El originario de Sonora también se ha visto envuelto en diversas polémicas que le pudieron haber costado su carrera.

No es la primera vez que alguien intenta atacar al cantante o a alguien se su familia, en una ocasión, hombres armados entraron al hospital donde estaba internado el padre de Alfredo Olivas en Zapopan, Jalisco; el cual estaba siendo buscado luego de sufrir un primer atentado.

La más sonada es sobre el asesinato de su hermano, que fue privado de la vida junto con su esposa e hijo, presuntamente por tener nexos con células criminales.