Por “prietas, chaparras y feas”, alcalde de San Miguel de Allende prohíbe vender a comerciantes

En una rueda de prensa para medios locales, comerciantes del Centro Histórico de San Miguel de Allende en Guanajuato denunciaron la discriminación por parte del alcalde priista Mauricio Trejo Pureco al no permitirles vender productos por ser “prietas, chaparras y feas”.

Sandra Granados Guzmán, comerciante, afirmó que tanto a ella como a otros compañeros, el alcalde Trejo Pureco les advirtió que no pueden vender en el centro ya que no le son agradables a la vista.

“Para él somos feas, somos prietas, y no le gusta lo que ve en el jardín al vernos y no le gusta lo que vendemos. Yo soy la tercera generación, no me puse ayer o antier. Tenemos 60 años vendiendo; mis abuelos y mis padres lo hicieron. No voy a dejar que este sector, aunque sea el presidente, pase sobre mis derechos”, declaró Granados Guzmán.

“Trejo Pureco dice que somos chaparras y nos manda a la gente del municipio para atosigarnos”, afirmó. Además contó que a partir de esa orden comenzó una serie de abusos por parte de las autoridades como persecuciones y confiscación de carritos de ventas e incluso de los productos que venden.

