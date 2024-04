¿Por qué se creen tanto los regios?... Mujer tapatía critica que Monterrey está ‘todo feo’, que hay plazas jediondas y que ¡son feos! (video)

Una mujer tapatía criticó fuertemente a los regios y a la ciudad de Monterrey , asegurando que durante su visita no vio nada de lo que puedan presumir, situación que provocó que se volviera viral en redes sociales.

Originaria del municipio de Zapopan, en el video pregunta “Cuando vas a Monterrey y no entiendes ¿por qué son tan mamones los regios?”.

“¿Por qué se creen tanto los regios? ¿qué es lo que los hace creerse tanto?, osea acabo de regresar de un viaje de tres días por una propuesta de trabajo y evidentemente rechazada, osea no pude, es una ciudad fea, no sé de qué se creen de verdad, estaba super contaminado, disque la ciudad de las montañas, cuáles, ni las vi, no las pude ver de lo contaminado que estaba”, expresó la joven molesta.

Además, comparó a Monterrey con la luna, debido a la gran cantidad de baches que hay, los cuales parecen ‘cráteres’, incluso afirmó que los regios manejan del ‘asco’, pues no tienen sentido común al estar frente al volante.

“La luna les queda pendeja de tanto cráter que tienen... osea manejan del asco, los regios tiene un sentido cero, manejan del asco”, dijo.

Otra de las razones por las que dijo odiar la ciudad, es que el agua está contaminada, pues asegura que dañó su cabello.

“Me bañé y el pelo enredado, yo no tengo el cabello así, yo tengo el cabello divino... osea su agua igual de contaminada que su aire”.

“No vi ni una sola persona bonita”, aseguró la tapatía en su video

Ale Maravilla, también criticó al municipio de San Pedro Garza García, al opinar que hay lugares más lujosos en Zapopan comparados con las plazas de los sampetrinos.

“Me llevaron disque al lugar más nice San Pedro Garza, osea esto es cómo su wow, osea hay aquí hay miles de lugares mucho mejor que su lugar nice, Plaza Patria es lujosa a lado de sus plazas jediondas, osea no hay nada bonito y lo que hay está feo”, expresó la tapatía.

Sin embargo, esto no fue todo, pues la mujer también llamó ‘feos’ a los regios, pues asegura que durante su visita no pudo ver a “ni una sola persona bonita”, incluso afirmó que tampoco tienen estilo para vestir.

“Y no se si me duelen más los ojos por la contaminación del aire o visual porque hay cada pinche desperfecto, no vi a una sola persona bonita, y dijeras tu son feos, pero con estilo, pero no”.

“Yo estoy acostumbrada a ver gente bonita, a ver gente nice, a estar lugares bonitos y evidentemente yo no pertenezco aquí, pero esa es la pregunta, ¿por qué se creen tanto los regios? ¿de qué? , qué es lo que tienen que presumir”, finalizó la mujer.

Como era de esperarse, esto provocó el enojo de muchos habitantes de Monterrey, por lo que hubo quienes le pidieron que no volviera si no le gustaba la ciudad.

“Si no te gusta vete!!, por favor, no haces ninguna falta, quédate en tu rancho y no vuelvas, gracias!!”!, expresó uno de los usuarios.