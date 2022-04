PRD pedirá anular proceso de revocación de mandato ante Tribunal Electoral

Ciudad de México.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) solicitará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que se anule el proceso de revocación de mandato ante violaciones a la ley por parte de funcionarios públicos como el propio presidente Andrés Manuel López Obrador; la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Ángel Ávila, representante del PRD ante el INE, alertó que si no queda un claro precedente y consecuencias firmes ante esta reiterada violación a la ley, Morena buscará repetir los mismos fraudes en la elección presidencial de 2024.

“Hoy vemos un sabotaje a la autoridad electoral que genera un grave precedente a las elecciones del 2024, un sabotaje para que haya menos casillas, poco presupuesto, un sabotaje a las reglas y a las leyes; es un terrible precedente para el 2024 porque Morena nos ha demostrado que pasa por encima de las leyes. El PRD quiere reconocer al INE que ha tratado de detener esta ilegalidad del Presidente de la República y de la Jefa de Gobierno la Ciudad de México.

“Si eso hicieron hoy, ¡cuidado! En 2024 tenemos que prender las alarmas y los focos rojos porque no fueron suficiente las resoluciones del INE ni del Tribunal Electoral, no fueron suficientes ni la Sala Especializada ni la Sala Superior, no fueron suficientes las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estableció claramente que los únicos que podrían promover la revocación era solo el INE, nada detuvo a Morena; actuaron de manera impune, no hubo castigo y las llamadas de atención fueron no escuchadas”, expresó.

Reiteró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debe investigar quién financió la campaña nacional de “Que Siga la Democracia” a favor del Presidente.

“Es Domingo de Ramos, no es Domingo de López”

Jorge Carlos Ramírez Marín, representante de la bancada legislativa del PRI, lamentó que se usen programas sociales como dádivas y que abiertamente adviertan a los beneficiados que pueden retirárselos si no salen a votar, lo que destacó “es una muestra de la tormenta por venir” en el 2024.

El diputado panista Humberto Aguilar Coronado pidió al representante de Morena, Mario Llergo, que se tranquilizara pues parecía que “el fracaso” del ejercicio lo tenía inquieto.

“Sea feliz señor diputado, aunque su obsesión sea el ataque contra el INE, recuerde que hoy es Domingo de Ramos, no es Domingo de López”.

Mientras el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón agregó que esta jornada no es de júbilo sino de profunda melancolía por haber sido utilizado “un acto carnavalesco con violación a la ley y a las instituciones que hoy buscan tenerlas de rodilla ante un solo hombre que lo único que busca es su ego y reconocimiento”.

Arremetió contra López Obrador acusándolo que tener “una obsesión por el aplauso, lamentablemente para su narcisismo las cosas no le han ido bien, sabemos que si le va bien al Presidente, le va bien a México. Queda claro que el Presidente le tiene miedo a que el voto que lo llevó al poder lo hunda en el basurero de su propia historia”.

PRI reitera rechazo a reforma electoral

José Calzada Rovirosa, representante del PRI, sostuvo que este ejercicio demostró que Morena busca atacar al INE, por lo que recalcó que su partido no será parte de ninguna reforma electoral que busque disminuir sus atribuciones o independencia.

“Ha quedado clara la intención de minar la autonomía del INE, por fortuna, las y los consejeros no cedieron, todo nuestro reconocimiento a este Consejo. Y sobre el futuro de este instituto en el PRI lo hemos dicho claro: no aceptaremos una reforma que mine su autonomía y que imponga mecanismos de control sobre la decisión soberana del pueblo, es fundamental que más allá de ideologías de momento se respeten las decisiones de las y los mexicanos”.

Ivonne Ortega, de Movimiento Ciudadano, se sumó a postura al lamentar que actualmente “se hostiga y acosa a la autoridad electoral olvidando que se construyó con muchas generaciones y años de lucha por la democracia, lo hacen en un desprecio total a las normas, esa es la más grave de los ataques a la democracia, el desprecio total por la autoridad, llaman desde el poder a quebrantar las leyes electorales, como el Presidente, secretario y Jefa de Gobierno usan el erario para campaña, hasta aviones especiales y lo más grave, usan a las fuerzas armadas, algo que nunca, nunca antes se había visto en México”.

