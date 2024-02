Preocupa al INE posible incursión del crimen en elección presidencial

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Arturo Castillo, señaló que aunque hay situaciones de inseguridad en el país que se deben atender de cara a las elecciones presidenciales de junio, no puede asegurar que vaya a haber una “narco-elección”.

“Inseguridad hay en todo el país, sin duda alguna, hay que atenderlo, todas las autoridades involucradas, pero yo personalmente no tengo datos para afirmar que existe una ‘narco-elección’, hay temas de inseguridad que hay que atender, sin duda alguna”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR: Tienen vínculos con Coahuila señalados en presuntas aportaciones del narco a campaña de AMLO

Castillo fue cuestionado por las declaraciones del magistrado del Tribunal Electoral federal, Felipe de la Mata, quien advirtió la posible incursión del crimen en la elección.

“Lo que me da miedo es pensar que puede haber un país donde las elecciones son dominadas por el narco, eso sí me da miedo, se los digo muy en serio, no está pasando ahorita, no está pasando en todo el país, pero empiezan a vislumbrarse elementos”, advirtió De la Mata en una conferencia.

Las declaraciones se dan también en el marco de la publicación de ProPublica, basado en fuentes de la Agencia de Control Antidrogas (DEA) de Estados Unidos, que señala que el Cártel de Sinaloa presuntamente aportó 2 millones de dólares a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006, lo cual fue calificado como una calumnia por parte del Presidente.

Castillo dijo que en el INE están preocupados por el avance del crimen organizado, pues además podría incidir en las elecciones del 2 de junio, que serán las más grandes en la historia del país.

“Estamos haciendo una coordinación más intensa con las autoridades de seguridad, pero no podemos hacer más allá en materia de seguridad porque no es competencia nuestra y el hecho de que el INE se involucrara en materia de seguridad pondría en riesgo la misma organización de la elección”, consideró.

El consejero electoral señaló que la inseguridad en el país, en el marco de la elección presidencial, es un tema que se ha discutido en sesiones del Consejo General, al menos en el último mes y medio.

Finalmente, Castillo llamó a autoridades federales y locales a “garantizar que la democracia y las elecciones en el país sigan siendo confiables como lo han sido durante los últimos casi 30 años”.