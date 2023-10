Presentará gobierno de Nuevo León controversia por nombramiento del gobernador interino

MONTERRETY, NL.- El gobierno de Nuevo León presentará una controversia constitucional en contra del nombramiento de Arturo Salinas como gobernador interino del estado, aseguró el secretario general de Gobierno, Javier Navarro, este jueves.

En rueda de prensa, el funcionario estatal habló de la estrategia que seguirá el estado porque compartió que Salinas tiene impedimentos constitucionales que le permiten ser designado como mandatario estatal.

“Vamos a acudir como siempre lo hemos hecho a los Tribunales en quien confiamos porque desgraciadamente el Tribunal de aquí ya vimos que su presidente es un palero del Congreso”, compartió el funcionario estatal.

Pidió a la gente que no se deje engañar por “los trucos” del Congreso estatal y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León porque el único gobernador que tiene el estado es Samuel García.

TE PUEDE INTERESAR: Da AMLO espaldarazo a Samuel; le desea lo mejor en su aspiración presencial

“Y es el único que en un momento dado puede determinar si va o no va por la campaña y si bien pidió un permiso para precisamente lanzarse como candidato no lo pueden obligar a que cumpla una licencia”, especificó.

Comentó que todo lo vivido en la sede del Legislativo la noche del miércoles fue un espectáculo de los diputados y con el nombramiento de Salinas violaron por lo menos cuatro artículos constitucionales por lo que la administración estatal tomará medidas.

“Se van a presentar controversias constitucionales lo antes posible”, especificó.

Las controversias se presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también se están analizando otros recursos como juicios de amparos o electorales “porque no vamos a permitir que el viejo PRI y PAN se apoderen del ejecutivo”.

Insistió en que el nombramiento de Arturo Salinas como gobernador interino está fuera de la ley.

“Digo que violan la Constitución no solamente porque el procedimiento legislativo de ayer hubo muchos errores y violaciones a los procedimientos legislativos, sino también porque es muy claro que el que estaba como presidente del Tribunal Superior de Justicia. Arturo Salinas no puede ser candidato a gobernador interino porque el señor al ocupar un puesto como Magistrado no es compatible con el de gobernador”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El dictadorzuelo García quiera dejar el cargo, tirar la toalla en Nuevo León’: Marko Cortés

Añadió que la Constitución marca que para ser gobernador un Magistrado no es elegible, no obstante que pida licencia.

“Es muy claro el artículo 132 de la Constitución, dice que aún ni en licencia podrá tener dos cargos en gobierno. Además, el permiso de ausencia que se le da a Arturo Salinas no es para que se retire del cargo de Magistrado sino para de presidente del Tribunal Superior de Justicia”, detalló.

Precisó que él sigue siendo Magistrado y entonces no puede tener los dos cargos.

Los delitos en que podría estar incurriendo Salinas van desde una suplantación de funciones a una responsabilidad administrativa.

“Si la voracidad de este panista, Arturo Salinas, yo creo que a la mejor en alguna ocasión tuvo el interés de ser gobernador y no quiso desperdiciar la oportunidad ayer de protestar y levantar la mano y sentirse gobernador del estado, sí ese fue su motivo, bueno está justificado”, dijo.

Sin embargo, insistió en que es imposible que se puedan juntar dos poderes en uno solo.

Remarcó que Salinas no es viable como gobernador interino porque primero tendría que cambiarse la Constitución.

“Repito no tiene los requisitos para poder ser gobernador interino, pero además de esa situación el que debe de nombrar el interinato o a su interino cuando se ausente el gobernador es el mismo gobernador”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR: Advierte Samuel García que no va a dejar su gobierno al PRIAN

También estableció que no puede haber gobernador interino en tanto el mandatario actual permanezca en su cargo.

“Es una ridiculez, no hay tal cargo porque para eso necesitaría que el gobernador ejerciera el derecho de su licencia, si se ausentara del estado y en ese momento entraría un gobernador interino, pero el gobernador García está aquí y no tiene porque entrar un nuevo gobernador interino. Es hasta que el gobernador decida o no usar su licencia, no es obligación usar su licencia”, detalló.

Aclaró que el nombramiento de Salinas no es un obstáculo en la decisión del gobernador del estado en ir por la presidencia de la República, si él así lo determina.

“Esta es una situación de carácter legal que se va a resolver en la manera correcta”, aseveró.

Finalmente, recomendó a Salinas que se vaya de vacaciones porque ya pidió licencia a su cargo y gobernador interino no es.