¿Presidenta Sandra Cuevas en 2030?

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, dio a conocer la creación de su Organización por la Familia y la Seguridad de México, una iniciativa que buscará transformarse en un partido político en 2025.

El evento tuvo lugar en la Arena México, donde alrededor de 10 mil personas se congregaron -según los organizadores- para presenciar el lanzamiento de la organización de la que Cuevas se ha nombrado presidenta.

Con la agrupación ya registrada como asociación civil, la alcaldesa reveló el logo de la organización, que incluye la leyenda “Presidenta” y parte del escudo nacional.

En un breve discurso, Cuevas expresó su deseo de convertir esta iniciativa en un partido político en 2025, sujeto a la aprobación y acompañamiento de la ciudadanía.

“Quiero que conozcan esta nueva organización política, que si Dios me lo permite y todos ustedes me acompañan, la vamos a convertir en un nuevo partido político en el año 2025”.

Entre fuegos artificiales y la canción de la película Rocky, The Eye of the Tiger, Sandra Cuevas realizó la revelación del logo y nombre de la organización.