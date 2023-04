$!Presume AMLO respaldo del pueblo con datos de Morning Consult, pero su nivel de aprobación ha caído

No es la primera vez que López Obrador usa esta encuesta para destacar el alto respaldo que posee , aunque ayer aseguró que “no es para presumir eh, es nada más para informar”.

“La gente se da cuenta de todo, de lo que conviene y lo que no conviene. Para qué preocuparnos, para qué irritarse, para qué odiar, no.

Con información de la última encuesta de la consultora Morning Consult sobre evaluación a mandatarios, en el que ocupa el segundo puesto, aseguró que no tiene nada de qué preocuparse.

ENVÍA MENSAJE A OPOSITORES LUEGO DE QUE INCREPARON A SU VOCERO

El Presidente pidió a sus opositores a luchar por causas justas, esto luego de que Lilly Telléz increpó a su vocero, Jesús Ramírez, durante la entrega de la Medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska.

Durante la ceremonia, la senadora Sasil de León Villard aprovechó su intervención para posicionarse sobre el fallo en el que la Corte declaró inconstitucional la integración de la Guardia Nacional a la Sedena y que condenó.

Al respeto, Téllez le reclamó a Ramírez que Morena rompió el acuerdo para respectar la ceremonia en honor a Poniatowska.

Al respecto, el Presidente pidió a sus adversarios no recurrir a la “violencia ni verbal ni mucho menos física”.

“Decirle a nuestros adversarios que no odiamos nosotros, que somos adversarios, no somos enemigos, y cuando nos damos trato de adversarios buscamos vencerlos; vencer al adversario, no destruir a nadie... Que haya debate y polémica y pluralidad, eso es la democracia”, manifestó.