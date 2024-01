Presunto “levantón” de estudiante de secundaria en Nuevo León se debió a problemas familiares

Calificó de inmadura a la mamá del joven y a la gente que se presentó para llevárselo así.

“Qué demonios les pasa, no entiende uno como pueden ser gente tan inmadura, tan incorrectas, tan insensibles con sus propios hijos. El daño psicológico que le generan al menor y la psicosis que generaron en todo el mundo”, reprobó.

Aseguró que decenas de padres de familia acudieron a la secundaria a sacar a sus hijos de clases por la escena que vieron.

“El menor está bien, el menor está custodiado, yo me encargo, es un delito que se persigue de oficio, es una privación ilegal de la libertad y, aunque haya sido su mamá, la forma en que lo hizo no se vale, no es correcto, los papás no pueden hacer rehenes a sus hijos”, puntualizó.