Pretenden usar a México como ‘moneda de cambio’ por guerra en Ucrania: AMLO

“Nosotros pensamos que esa política no va a funcionar, que tiene que ver más con lo electoral y lo deben de saber los estadounidenses, el pueblo de Estados Unidos, de cómo arriba hay estos enjuagues entre partidos, pero que realmente no se va a atender el fondo”, insistió el presidente.

El jefe del Ejecutivo federal ha pedido en sus conferencias matutinas a los connacionales en Estados Unidos que ignoren este discurso que se está volviendo muy frecuente por el proceso electoral del 5 de noviembre.

“Si no cierran la frontera, no autorizamos presupuesto para la guerra en Ucrania, ¿y a nosotros qué? Ojalá y no autoricen presupuesto para la guerra, no al armamentismo, sí a la paz. Es el colmo que utilicen a nuestro país, y ahí viene la propaganda en contra. Pues no”, lamentó.

López Obrador insistió en que es necesaria la aprobación de presupuesto para el desarrollo y la atención de las causas que generan la migración hacia Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Asegura Batres que bajaron los homicidios del crimen organizado en la CDMX

“Entonces, con todo respeto es demagogia, es para engañar o tratar de engañar a los ciudadanos estadounidenses porque vienen las elecciones. Eso no soluciona las cosas ni las causas de la migración, no resuelve el problema, es pura propaganda política-electoral”, expresó.

“Combatir el narcotráfico y el consumo de drogas químicas como el fentanilo, ese es un compromiso que tenemos, entre otras cosas, por razones humanitarias. No podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando se mueren miles de jóvenes por el consumo del fentanilo”, detalló sobre los acuerdos con Estados Unidos.