Prevé AMLO radicalización de opositores para el 2023

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador auguró que el próximo año sus opositores conservadores se van a radicalizar, y “se van a lanzar más fuerte”.

Ante El pronóstico, indicó que se tiene que enfrentar con las tres “P”: paciencia, prudencia y presencia.

En su conferencia mañanera de ayer, López Obrador afirmó que sus opositores no tienen razones de peso para su radicalización, ni autoridad moral.

“Se van a radicalizar los conservadores, se van lanzar más fuerte, pero hay que tener paciencia, prudencia y presencia, son las tres ‘P’. ¿Y qué da la presencia? Pues el estar informando.

“Y no tienen elementos y no tienen razones de peso... No tienen autoridad moral, porque todos, de una u otra forma, formaron parte de la corrupción que imperaba en el País”, dijo López Obrador.

‘NO TIENEN FUTURO’

El Presidente también afirmó que sus opositores conservadores no tienen futuro porque no tienen dirigentes con experiencia en la gestión pública ni en la política.

Aseguró que la mayoría de quienes han sido señalados como aspirantes para la candidatura presidencial de 2024 nunca han tenido cargos en el gobierno, a diferencia de los aspirantes de Morena, quienes, afirmó, han sido gobernadores, y son gente preparada.

“La mayoría de ellos nunca han tenido cargos de gobierno, han sido legisladores, pero es distinto, algunos ni siquiera de mayoría, sino de lista, no tienen experiencia”, asestó el Presidente.