Primer Debate Presidencial 2024 EN VIVO: Sheinbaum, Gálvez y Máynez se ven las caras

¿QUE SE HA DICHO EN EL DEBATE?

21:18 ”Los índices de feminicidios han bajado 40% a nivel nacional”, asegura Claudia Sheinbaum. Indicó que va implementar una fiscalía especializada en feminicidios como lo hizo en la CDMX.

21:14 ”Lo que es un hecho es que hoy tenemos un Presidente honesto, nunca podrán decir lo mismo de los presidentes del PRIAN”, asegura Claudia Sheinbaum.

21:13 Claudia Sheinbaum: yo vivo en departamento rentado, Xóchitl en uno del cártel inmobiliario.

21:10 Álvarez Máynez propuso transformar el sistema de justicia utilizando la tecnología y la digitalización; también la creación de órganos de transparencia y pidió evaluar los programas sociales para generar empleos en lugar de regalar dinero.

21:08 “Como senadora he presentado 33 denuncias, incluso a integrantes del PAN, yo no me ando con rodeos para investigar a trátese de quien se trate, no me da ningún temor, este gobierno decidió no investigar las casas de Bartlett, decidió no investigar a Rocío Nalhe, no decidió investigar, por cierto Claudia ya presenté una denuncia por las pruebas por los videos inmorales de que no importa que el balastro no cumpla con los índices de calidad...esas denuncias las voy a investigar y las voy a castigar”: Xóchitl Gálvez.

21:06 “Te dicen que van a ser transparentes si llegan a la Presidencia, pero una declaró que en su precampaña ilegal y anticipada se gastó cuatro millones de pesos y la otra que se gastó 1.7 millones de pesos. Todos vimos el despilfarro, todos vimos el derroche, todos vimos lo que hicieron. Lo peor es que son capaces de manipular la información e incluso han difundido notas en las que supone que yo he estado más que ellas en la campaña”, dice Álvarez Máynez.

21:04 ”Todo lo que está diciendo la candidata del PRIAN es absolutamente falso, ¿Cómo creerle a una mentirosa?”, dice Claudia Sheinbaum ante la acusación de Xóchitl Gálvez de que la familia de Sheinbaum Pardo está involucrada en los Panama Papers.

21:03 “Hasta la bolsa de tiempo se la quiere robar la candidata del PRIAN”, dice Claudia Sheinbaum al insistir que sigue fallando el cronómetro en el debate presidencial.

21:02 Los tres candidatos coinciden en una cosa: hay fallas en el reloj.

21:00 Jorge Álvarez Máynez criticó la falta de congruencia en la indignación frente a la corrupción de los hijos de diferentes expresidentes u otros actores políticos de los partidos que representan las candidatas. En este sentido, reiteró la importancia de investigar a todos los responsables de actos de corrupción sin hacer distinción partidista.

20:56 “Las dos candidatas de la vieja política tienen acusaciones de corrupción, porque ni es bueno desaparecer el Sistema Nacional Anticorrupción, ni es bueno desaparecer los organismos autónomos”.

20:55 Xóchitl Gálvez pregunta si Sheinbaum investigaría a los hijos de AMLO; si tienes pruebas, preséntalas en el MP, revira la morenista.

20:54 ”Lo peor de ser mentirosa es ser corrupta y mentirosa”, responde Claudia Sheinbaum a Xóchitl Gálvez. Destaca que tiene un inmueble en Mariano Escobedo que autorizó Xóchitl Gálvez cuando fue Jefa de Gobierno, y que defiende el INAI porque tiene contratos con el órgano autónomo.

20:53 ”Yo te llamaría ‘La Dama de Hielo’”, le dice Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum al mostrarle una imagen con el tren de la Línea 12 que colapsó en mayo de 2021 y al señalarla por .

20:52 Sube tensión entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum; se lanzan calificativos como “dama de hielo” y “mentirosa”.

20:52 Jorge Álvarez Máynez propuso crear un sistema nacional de facilitación de trámites para disminuir la burocracia para el acceso a diferentes instituciones.

20:48 “La verdad Claudia el Presidente te puso ahí, te dijo corcholata, pero quieres que seas tapadera de los sobres amarillos, de la casa gris, de la corrupción de Segalmex, de la corrupción de los hijos y amigos del presidente”, aseveró Xóchitl Gálvez.

20:47 “Si las candidatas empezaron las campañas meses, años antes de que fueran legalmente permitido, imagínense cómo es que van a cumplir con la ley. La corrupción se tiene que enfrentar con autoridad moral, con independencia, con autonomía de los poderes fácticos y de los grupos de interés, y para eso hay que tener una campaña austera, una campaña que respete la legalidad y los tiempos legales. Y además se debe de enfrentar con congruencia”, agregó el candidato de MC.

20:46 Álvarez Máynez propuso construir un sistema anticorrupción que “verdaderamente” esté al servicio de los ciudadanos.

20:45 ”Como presidenta vamos a seguir con la austeridad República, es falso que no haya avances”, dice Sheinbaum y añade que se han ahorrado 2.5 billones de pesos en el combate de la corrupción.

20:43 “Basta de empresas fantasmas que se enriquecen en un gobierno o en otro porque pagaron una campaña política millonaria llena de espectaculares y que llegan a tener esos contratos que no deberían de tener, hay que transparentar todos los contratos, hay que licitar y hay que incentivar a prácticas de honestidad y de rendición de cuentas”, señala Jorge Álvarez Máynez.

20:42 En el tema de corrupción, Sheinbaum mencionó que Xóchitl Gálvez es “contradictoria” ya que una empresa no está en su declaración patrimonial.

20:41 Xóchitl Gálvez le dice a Claudia Sheinbaum que su señalamiento sobre una publicación donde señala que no donó al Colegio Salesiano su departamento, porque lo vendió, es más falso que su acento tabasqueño.

“Claudia tu prueba que presentas es más falsa que tu acento tabasqueño...tu plan C es un plan de corrupción, yo voy a tirar el pañuelito blanco”, dijo Xóchitl Gálvez.

20:40 Álvarez Máynez dice que debe haber transparencia en los datos de obra pública en México.

20:39 Jorge Álvarez Máynez dice que el mejor sistema de salud no es el que más camas tiene, sino que el menos camas necesita, por lo que promoverá la prevención de la salud.

20:38 Claudia Sheinbaum ataca ahora a Xóchitl Gálvez; la acusa de no donar un inmueble que prometió y omitir una empresa en sus declaraciones patrimoniales.

20:37 Mediante las redes sociales de la candidata Xóchitl Gálvez publicó una serie de pruebas sobre el Colegio Rébsamen, “ Claudia Sheinbaum tenía un año antes de la tragedia, los elementos legales para cerrar el colegio y no lo hizo”, dice en su cuenta X.

20:35 Claudia Sheinbaum destaca que en el “periodo neoliberal” se cerraron escuelas de medicina, por lo que escasean los médicos en México, por lo que va por empoderar a las enfermeras y personas médico.

20:34 Sheinbaum acusa que Xóchitl Gálvez vendió un departamento a una sobrina de Felipe Calderón, expresidente de México, y que según iba a donar al Colegio Salesiano.

20:33 Claudia Sheinbaum elige la letra A para responder las preguntas que enviaron los ciudadanos de la zona norte, centro y sur.

20:30 Jorge Álvarez Máynez propuso actualizar el sistema de salud con tecnología y utilizar inteligencia artificial para predecir tendencias y prevenir enfermedades en los mexicanos. También criticó la corrupción en la compra de medicamentos por parte del gobierno actual.

20:29 Xóchitl Gálvez menciona que 240 mil personas fallecieron durante la pandemia de Covid-19 por la manera en la que llevaron a cabo los protocolos de salud.

20:28 Xóchitl Gálvez propone una beca universal para los estudiantes de preescolar hasta la universidad y señala que sus obras faraónicas van a ser las escuelas y los hospitales.

20:26 Claudia Sheinbaum reitera que hay un problema con el reloj que marca el tiempo de las participaciones de los tres candidatos. Ante la acusación de Xóchitl Gálvez de que hubo una negligencia criminal en el tema del colegio Rébsamen, y que Sheinbaum sabía un año antes, la candidata de Morena revira: “siempre he estado de lado de las víctimas (...) lo que es deseable es lucrar con las víctimas”.

20:25 Xóchitl Gálvez se compromete llevar internet a todas las escuelas de las comunidades más alejadas y clases robótica.

20:23 “La educación pública debe servir para igualar oportunidades, para tener a las niñas y a los niños en el México que merecen y para lanzarnos a un México con prosperidad, con justicia, en el que puedan desarrollar sus capacidades y sus talentos”, expresó Álvarez Máynez tras asegurar que los libros de texto gratuitos que puso en circulación este gobierno, son adoctrinadores.

20:21 Álvarez Máynez indicó que a diferencia de las candidatas de “la vieja política”, el podrá a las infancias y juventudes en el centro para garantizar su futuro con educación, seguridad y salud. Aseguró que “la vieja política lucró políticamente con el caso de ABC y el Rébsamen sin atender realmente las causas de la primera infancia.

20:22 Claudia Sheinbaum: “No, que conteste (el siguiente)...”, dijo al no responder ante la acusación de Xóchitl Gálvez por el colapso del Colegio Rébsamen.

20:21”Es mejor tener a los jóvenes en el aula que en la calle”, dice Sheinbaum ante sus propuestas para fortalecer la educación en el país.

20:20 Jorge Álvarez Máynez criticó a Xóchitl Gálvez al mencionar su relación con “políticos corruptos”. Hizo énfasis en que el problema con “la vieja política” no es la edad de las personas, sino sus acciones y resultados. Asimismo dijo que Xóchitl es la candidata del peor PRI de la historia y que no puede prometer un cambio real si sigue en esa línea.

20:19 Xóchitl Gálvez ataca a Claudia Sheinbaum por atención a niños con cáncer; “eres una mujer fría y sin corazón”.

20:18 “Decirle a Máynez que usted perteneció a ese sistema que tanto crítica, así que bájale tantito”, respondió Xóchitl Gálvez ante las críticas del candidato de Movimiento Ciudadano.

20:16 Claudia Sheinbaum le responde a Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez sobre el tema de salud, “No hay que plantear el tema de invertir el dinero público en lo privado eso ya demostró que hay una enorme corrupción”.

Propone atención casa por casa, empoderar a las enfermeras, farmacias del Bienestar para avanzar más la mega farmacia.

20:15 Xóchitl Gálvez menciona que la tarjeta Mi Salud podrá ser implementada para que cualquier persona pueda ir a cualquier farmacia para obtener sus medicamentos a buen precio, en lo que se logra reestablecer el sistema de salud en México.

20:14 Manuel López San Martín dice que los candidatos pueden hablar hasta 1:30 minutos. Máynez y Sheinbaum dicen que hubo un problema en el reloj.

20:13 Jorge Álvarez Máynez prometió un México mejor que en el pasado y presente, con un sistema de salud universal y equitativo.

20:11 Claudia Sheinbaum señala que se debe invertir cada vez más en el sistema salud. La candidata presidencial muestra una gráfica que compara la aprobación del Seguro Popular con el IMSS-Bienestar. Destacó que el 46% de las personas se sentía satisfecha con el Seguro Popular, mientas con el IMSS-Bienestar el 57.9% se siente satisfecha, “vamos en buen camino”.

20:10 Xóchitl Gálvez menciona que suela con que se acabe la división y el odio en México. Se lanza contra Sheinbaum al mencionar que prefiere que sigan los abrazos a los delincuentes. Responde la pregunta del debate electoral mencionando que asegurará que todos reciban sus medicamentos que necesitan.

20:09 Jorge Álvarez Máynez aprovecha su minuto de intervención para presentarse.

“Aunque las coaliciones de la vieja política hicieron todo para lograr que no estuviéramos aquí, vamos a estar en la boleta y México va a ser mucho mejor que lo que fue en el pasado con el PRI, con el PAN y mucho mejor que lo que es en el presente”, dijo Álvarez Máynez en su primera participación en el debate presidencial.

20:08 Destacó que, el siguiente 2 de junio solo hay dos proyectos uno continuidad de la cuarta transformación y otra regresar al pasado.

Y que tiene un proyecto en el tema de salud, el cual consiste en la atención de las causas y prevención.

20:07 Claudia Sheinbaum felicita al cuerpo diplomático que acaba de regresar de Ecuador tras el conflicto diplomático que enfrente México con ese país.

20:05 Mediante un video muestran las reglas del debate presidencial.

20:03 Inicia el primer debate presidencial; Manuel López San Martín y Denise Maerker dan la bienvenida al público y audiencia.

¿QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA?

Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez buscan ganar las elecciones 2024 en México y participarán en el debate presidencial.

Para las elecciones 2024 en México, la ciudadanía podrá elegir entre tres candidatos presidenciales, cuyas trayectorias políticas son tan diversas como sus propuestas.

Aquí te compartimos un perfil de cada una de los candidatos presidenciales.

Claudia Sheinbaum

El proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional determinó que quien estuviera mejor posicionado en las encuestas de Morena sería quien representaría al partido en las elecciones 2024 en México.

Claudia Sheinbaum Pardo fue la ganadora al superar a Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y a Manuel Velasco.

A lo largo de su carrera política, Sheinbaum ha sido Jefa de Gobierno de CDMX, delegada en Tlalpan e integrante del gabinete de Andrés Manuel López Obrador cuando estaba al frente del Distrito Federal.

Xóchitl Gálvez

La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, alianza entre los partidos políticos PRI, PAN y PRD, superó a otros aspirantes como Santiago Creel, Beatriz Paredes, Miguel Ángel Mancera o Enrique de la Madrid para hacerse de la candidatura luego de un proceso interno.

El currículum de Xóchitl Gálvez Ruiz indica que fue alcaldesa en Miguel Hidalgo y legisladora, además de tener experiencia en cargos públicos durante el sexenio de Vicente Fox.

Además, Xóchitl Gálvez tiene dos empresas, que le generaron un pleito con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Jorge Álvarez Máynez

El candidato de Movimiento Ciudadano, partido encabezado por Dante Delgado, se puede considerar como un bateador emergente. Previo al inicio de las elecciones 2024 en México, se preveía que el abanderado sería Samuel García, gobernador de Nuevo León; sin embargo, una serie de problemas con el Congreso estatal le obligaron a retomar su cargo.

Previo a ser candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez era coordinador de diputados de Movimiento Ciudadano.

Su carrera política comenzó en 2004, cuando logró consolidarse como regidor en Zacatecas capital. Para el 2010 se convirtió en diputado en el Congreso de Zacatecas y en 2015 se integró como diputado federal.

¿QUIÉNES SERÁN LOS MODERADORES?

Las participaciones de Sheinbaum, Gálvez y Álvarez Máynez tendrán a Denise Maerker y Manuel San Martín como moderadores.