Promete Claudia ‘paz y seguridad a Zacatecas’, pero sin mano dura

LORETO, ZAC.- Desde una de las entidades con mayor violencia en el país, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, prometió llevar paz y seguridad a Zacatecas y a todo México, pero descartó que vaya a aplicar la mano dura.

La aspirante presidencial está de vista hoy en Zacatecas, desde donde reiteró durante un evento en Loreto su compromiso con la seguridad y sostuvo que su gobierno va a priorizar las causas para combatir la violencia.

“Vamos a traer paz y seguridad a Zacatecas y a todo México. Y no es un asunto de mano dura, no, no nos confundamos, porque el autoritarismo no lleva a ningún lado más que acabar con la democracia y con las libertades del pueblo”, refirió Sheinbaum.

La representante de la coalición Juntos Haremos Historia recordó su paso como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en donde aseguró que redujo los homicidios y delitos de alto impacto.

Refirió que lo logró enfocándose en los problemas de los jóvenes a través del programa “Jóvenes Unen al Barrio”, mismo que replicará a nivel federal de llegar a la presidencia con el nombre de “Jóvenes Unen a México”, y cuyo fin es alejar a este sector de las drogas y el crimen organizado.

“Para sacar a los jóvenes que están con adicciones o que tienen cercanía con los grupos delictivos, y que puedan tener una vida distinta, pero, además, colaborando entre los estados, la federación, con las fiscalías, con el Poder Judicial, porque este es un asunto de todos los poderes para ir disminuyendo la impunidad”, expuso.