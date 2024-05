Promete Xóchitl combatir crímenes de odio a la comunidad LGBTI+

“Aquí no hay cheques en blanco. Y yo no quiero que me den cheques en blanco. Yo quiero que supervisemos el trabajo y que sean parte de esos consejos consultivos, que las instituciones realmente, el COPRED, vuelvan a funcionar para bien, vuelvan a impulsar políticas contra la discriminación, puedan hacer campañas contra toda esta agresión que sufren las mujeres trans, todo esto que está pasando, todos estos homicidios de odio los tenemos que erradicar”, expresó la candidata.

Gálvez Ruiz firmó un decálogo de compromisos en el “Foro Derechos Humanos y Diversidad Sexual” y aseguró que en su gabinete estará Consuelo Sáizar, quien es parte de la Mesa de Cultura de la campaña presidencial.

El evento se realizó en el World Trade Center de la Ciudad de México y a éste acudió Manuel Gómez Morín Martínez del Río, nieto del fundador del Partido Acción Nacional.