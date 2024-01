Pronostica AMLO un crecimiento de la economía en 3.5% para el 2024

“Yo no veo nada que nos pueda afectar, nada, nada la economía está bien, vamos a seguir creciendo. Mi pronóstico es que vamos a crecer este año 3.5. Eso fue lo que dije el año pasado, me gané como dos o tres comidas, porque los economistas, los técnicos, todavía por influencia del modelo neoliberal, son muy pesimistas”, expresó el mandatario federal.

Desde Palacio Nacional el presidente manifestó que este crecimiento será “una hazaña” y dijo que no sólo por el incrementi de 1.3 anual, “sino porque hay como dicen los técnicos una variable importantísima que muchas veces ellos no toman en cuenta, la mayoría de las veces no se toma en cuenta, esa variable es la distribución del ingreso”.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Mal ejemplo’... AMLO arremete contra la SCJN por negarle a Lenia Batres reducción de sueldo

“Ahora es muchísimo mejor la distribución del ingreso que antes, no basta con crecer si se acumula la riqueza en una minoría, se puede crecer al 3, al 5, al 10, pero arriba”, mencionó.

López Obrador reiteró que lo importante e el crecimiento junto a la distribución justa de la riqueza y citando a Jesús Silva Herzog recordó que “Progreso sin justicia es retroceso”.

“Es que nos vaya bien a todos, y lo que hemos logrado con este nuevo modelo es que abajo de la pirámide poblacional está llegando ingresos”, añadió.