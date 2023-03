Propone politólogo ‘democratizar la selección del candidato’ de la alternancia

A poco más de un año de que se realicen las elecciones de junio de 2024, cuando se elegirá presidente de la República, la oposición carece de una figura que la encabece. Para el editorialista Federico Berrueto la solución no es un nombre, sino el método que se elija para construir una candidatura.

En su artículo de hoy, el politólogo propone, como única ruta plausible, “democratizar la selección del candidato”.

Berrueto explica que debe ser el voto ciudadano el que elija al candidato de la alternancia para la presidencia de la República en medio de un creciente descontento y el desprestigio de los partidos políticos.

“En todo caso lo más importante no es si la oposición tiene nombre o si hay oferta. Lo crucial será la manera como la desprestigiada oposición partidista resuelve entreverarse con el creciente descontento de las clases urbanas” señala en su análisis.

Para ello, de acuerdo con el politólogo, deberá ser el PAN, porque de la “dirigencia del PRI no puede esperarse mucho”, el partido que convoque, solo o en acuerdo con las otras fuerzas, a un comité técnico ciudadano.

Berrueto considera que este comité “es la fórmula más eficaz y acabada para construir una candidatura” y será el encargado de organizar una elección primaria para seleccionar una terna de aspirantes.

De acuerdo con su columna del 13 de marzo, dicha terna sería votada entre diciembre de este año y enero de 2024.

“De lo que se trataría es de conformar un proceso para la selección de una terna de aspirantes, para que en el periodo legal de precampañas pueda darse la elección democrática de quien habría de encabezar la oposición”, explica.

Entre los posibles aspirantes a ser el candidato de la oposición el politólogo nombra Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu, Gustavo de Hoyos, Enrique de la Madrid, Luis Donaldo Colosio Riojas, Lilly Téllez, Miguel Mancera, Samuel García, Santiago Creel, Xóchitl Gálvez.

A ellos recomienda, y a los que deseen participar, hacerlo “en condiciones de equidad, libertad y con proximidad a la ciudadanía, a sus comunidades, ciudades y regiones. Hay que alejarse del espectro del gran elector y de la partidocracia”.

Es necesario, añade Berrueto, que los aspirantes hagan campaña y no centrarse en nombres ni en una “selección por encuesta”.

“Las negociaciones no deben centrarse en los nombres, tampoco recurrir a respuestas falsas como es la selección por encuesta, ya que lo que se requiere es que los aspirantes hagan campaña, región por región, tema por tema”, refiere.

Frente a la “idea de que el oficialismo ganaría con creces sin importar el aspirante”, el columnista opina que “es falso pensar que las cosas son inamovibles” pues hay que observar dos eventos: los comicios intermedios y la irrupción ciudadana.

En octubre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador “destapó” a 42 posibles candidatos de la oposición.

“Son los que han expresado que quieren, han aparecido en encuestas o los han propuesto, para que vean cuántos hay del bloque conservador. De una vez vamos a destapa”, dijo en esa ocasión.

Previamente, a mediados del 2021, López Obrador expresó que la oposición carecía de cuadros para competir en el 2024:

“Con todo respeto, nuestros adversarios están muy menguados, no tiene personas con prestigio, no tiene gente honesta, no tiene gente íntegra”.