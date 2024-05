Protestas estudiantiles se extienden a más de la mitad de los estados de EU

Los estudiantes demandan que sus universidades retiren sus inversiones multimillonarias de empresas vinculadas con Israel y se proclamen a favor de un cese al fuego inmediato . Los dirigentes universitarios y políticos se niegan a aceptar estas demandas y, con las ceremonias de fin de año escolar a punto de iniciar, han respondido desplegando a las fuerzas policiales e incluso de la Guardia Nacional, que en varios casos ha empleado balas de goma, gas pimienta, el uso de fuerza física y hasta el despliegue de francotiradores, a pesar de que las protestas en su gran mayoría han sido no violentas. Más de mil 600 estudiantes y profesores han sido arrestados en 33 universidades , pero a pesar de ello, este miércoles las protestas procedían en más de 100.

Las protestas, sobre todo los campamentos/plantones, han preocupado y hasta alarmado no solo a las autoridades universitarias, sino a los políticos locales y federales, incluyendo gobernadores, líderes legislativos federales y hasta al propio presidente Joe Biden, quien denunció la ocupación de un edificio universitario en la Universidad de Columbia y dijo que palabras como “intifada” son antisemitas.

Aunque la mayoría de los arrestados han cooperado con la policía, se reportan algunas confrontaciones y circulan imágenes de algunos manifestantes ensangrentados. Pese a la acción de arresto masivo de los manifestantes en la Universidad de Columbia y por ahora el desmantelamiento del plantón, ha captado la mayor atención de los medios en las últimas 48 horas, estudiantes han establecido nuevos plantones y más ocupaciones en otras universidades como la Universidad Portland State en Oregon y el New School en Nueva York.

No hubo enfrentamientos en todas las universidades en las que se han establecido plantones . En algunas, como la Universidad Wesleyan, la Universidad Estatal Politécnica de California y otras cuantas, las autoridades universitarias han optado por mantener un diálogo con los estudiantes e intentar negociar sus demandas. Aún no se han anunciado acuerdo, pero siguen las discusiones.

En la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) , estudiantes fueron sorprendidos cuando la policía local se retiró justo antes de que la zona de su plantón no violento fue atacada por sionistas que primero lanzaron cohetes de fuegos artificiales y después invadieron su campamento a golpes con palos.

“La amenaza real a Biden es que los votantes jóvenes, sobre todo los votantes con educación universitaria, no se presentaron para votar por él en la elección”, advirtió Jonathan Zimmerman, profesor de historia de la educación en la Universidad de Pennsylvania, en entrevista con The Guardian.

“No esperaría que los manifestantes en los campus votaran hoy por Trump, casi ninguno lo hará. Ese no es el peligro, El peligro es mucho más simple: sencillamente no votarán”. Y en los estados clave que fueron ganados por Biden con un margen muy cerrado la última vez, el voto joven será esencial para su reelección en noviembre.

“Manifestantes estudiantiles a través del país exhiben una valentía moral y física que debería avergonzar a toda institución mayor en este país. Son peligrosos no porque irrumpen la vida universitaria o cometen ataques contra estudiantes judíos -muchos de los que protestan son judíos- sino porque exponen el fracaso abyecto de las élites gobernantes y sus instituciones de frenar el genocidio, el crimen de crímenes.... Sus voces y protestas son un potente contrapunto a la bancarrota moral que los rodea”, escribió el crítico y ex corresponsal de guerra Premio Pulitzer del New York Times, Chris Hedges.

Con información de La Jornada