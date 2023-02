Putin estaría detrás del desplome del MH17 que mató a 298 personas en 2014

LA HAYA, HOL.- En 2014, un misil ruso derribó el vuelo MH17 de Malaysia Airlines, matando a las 298 personas que iban a bordo. El proyectil fue disparado por separatistas ucranianos, aunque el presidente ruso, Vladimir Putin, habría aprobado el envío de armamento pesado antiaéreo a los separatistas.

Miembros del Equipo Internacional Conjunto (JIT, en sus siglas en inglés) anunciaron este miércoles que existen “fuertes indicios” de que Putin autorizó el despliegue del sistema antiaéreo que se utilizó en el desplome.

TE PUEDE INTERESAR: Justicia holandesa da cadena perpetua a dos rusos y un ucraniano por el derribo del vuelo MH17 en 2014

Sin embargo, los investigadores dijeron que no tenían pruebas suficientes para enjuiciar a Putin y suspendieron la averiguación de ocho años y medio del misil que derribó el Boeing 777 que hacía el vuelo MH17. El Kremlin siempre ha negado tener responsabilidad por la caída del avión sobre el este de Ucrania el 17 de julio de 2014, y se ha negado a colaborar con la investigación.

“Aunque se ha descubierto mucha información nueva sobre las personas involucradas, la evidencia en estos momentos no es suficiente para iniciar nuevos procesos penales”. Sin la cooperación de Rusia “la investigación ha llegado a su límite. Se han agotado todas las pistas”, indicó la Fiscalía holandesa, citada por The Associated Press.

Los investigadores aseguraron que disponen de información suficiente sobre la provisión del sistema de misiles y su traslado desde Rusia hasta el este de Ucrania, “pero no se ha podido averiguar por qué fue disparado el proyectil y quien presionó el botón”.