¿Qué es el lupus?... enfermedad autoinmune que tienen Kim Kardashian, Lady Gaga y Selena Gomez

Hay momentos que ocurren en nuestra vida que cambian todo, momentos en los que hay un antes y un después. No todos estos momentos son malos, e incluso aquellos momentos que provienen de un desastre o una crisis no tienen por qué definir nuestra vida. Pero son momentos que crean cambios que no se pueden ignorar, cambios a los que debemos adaptarnos, desafíos que deberemos ser capaces de superar, pero que nunca podremos ignorar. El diagnóstico de una enfermedad crónica como el lupus es uno de esos momentos.

Una enfermedad crónica se define como una condición que dura un año o más y que requiere atención médica continua; o uno que limita las actividades de la vida diaria; o en el peor de los casos, ambas cosas. Desafortunadamente, el lupus es crónico en ambos sentidos de la palabra, una enfermedad en la que el sistema inmunitario ve las células sanas del cuerpo como invasores extraños y las ataca, causando inflamación y daño a los órganos afectados.

Varias son las famosas que han sido diagnosticados con Lupus, una enfermedad autoinmune crónica, sin embargo, uno de los casos más recordados en el mundo del espectáculo es el de Selena Gomez, quien tuvo que recibir un trasplante de riñón por su enfermedad.

