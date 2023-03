Cuando compras algún artículo, ya sea zapatos, productos electrónicos , alimentos secos etc., además de eso, también recibes una pequeña bolsa que dice silica gel. Es una sustancia granular que absorbe y protege el producto de la humedad.

La mayoría de las veces, tiramos estas bolsas porque no sabemos qué hacer con ellas.

¿Qué son las bolsitas de silica gel?

Las bolsitas que vienen dentro de las cajas de zapatos contienen silica gel, un desecante que se utiliza para absorber la humedad y mantener seco el contenido de envases o recipientes. La silica gel es un compuesto sintético que se produce a partir de silicato de sodio y ácido sulfúrico.

Las bolsitas de silica gel son comúnmente utilizadas en una variedad de productos, como productos electrónicos, alimentos secos, medicamentos, ropa, zapatos y artículos de cuero, entre otros. También se utilizan en paquetes de almacenamiento a largo plazo para proteger los objetos de la humedad y el daño causado por el exceso de humedad.

En qué se usa la Silica Gel

La silica gel se utiliza principalmente como desecante para absorber la humedad y mantener seco el contenido de envases o recipientes. Algunos de los usos más comunes de la silica gel incluyen:

Protección de productos electrónicos: se utilizan bolsas de silica gel para proteger los productos electrónicos de la humedad durante el transporte y almacenamiento.

Almacenamiento de alimentos secos: la silica gel se utiliza para mantener secos los alimentos secos, como frutas deshidratadas, nueces y otros productos secos.

Protección de medicamentos: se utilizan bolsas de silica gel en envases de medicamentos para protegerlos de la humedad y prolongar su vida útil.

Conservación de documentos y fotografías: la silica gel se utiliza en cajas de almacenamiento para proteger documentos y fotografías de la humedad y el deterioro.

Secado de flores: la silica gel se utiliza para secar flores y otros materiales vegetales sin dañar su forma o color.

Protección de ropa y calzado: se utilizan bolsas de silica gel en cajas de almacenamiento de ropa y calzado para protegerlos de la humedad y el moho.

10 ingeniosos usos para las bolsas de silica gel

Smartphone mojado

Si se te moja tu Smartphone o incluso lo ‘bañaste’, simplemente apaga el dispositivo, quita la batería y la tarjeta SIM, y luego ponlo en un recipiente con gel de sílice durante la noche. Absorberá toda la humedad.

Ropa mohosa

Si tus cosas aún están húmedas después de tus vacaciones, coloca un par de bolsas de gel de sílice en tu maleta, ¡Y el olor a humedad desaparecerá!

Bolsa de deporte maloliente

El olor de una bolsa de deporte y un casillero ciertamente no es agradable. Si echas varias bolsas de gel de sílice en tu bolsa, en cualquier caso, el olor desaparecerá al menos parcialmente.

Lente de cámara empañada

Las lentes de las cámaras pueden empañarse, por ejemplo, cuando se mueven de frío a cálido. ¡Y allí mismo, estas bolsas mágicas vendrán al rescate! Por ejemplo, puedes ponerlas en el estuche de cámara. O en casos críticos (como con un teléfono móvil), repite los procedimientos descritos en el punto 1.

Almacenamiento de semillas

Si en la casa hay bolsas con semillas para sembrar, debes tener mucho cuidado y asegurarte de que no se humedezcan durante el invierno. Pero esto no es problema en absoluto, si tomas un recipiente hermético y colocas las bolsas con semillas y gel de sílice allí. ¡Problema resuelto!

Secar flores

Las flores se pueden secar más rápido envolviéndolas en papel con una o más bolsas de gel de sílice.

Almacenamiento de fotografías impresas

¿Quieres disfrutar más tiempo de los vívidos recuerdos capturados en fotos antiguas? Deja una bolsa de gel de sílice en la caja de cartón con las imágenes. Esto evitará que se peguen.

Cuidado de los cubiertos

El gel de sílice protegerá la plata de buena calidad (mesa o joyería) del sarro. Una bolsa de gel de sílice en un cajón de la cocina o en un joyero y la pregunta queda cerrada. Y el óxido no tocará otros productos metálicos si se utiliza este absorbente.

Cuchilla de afeitar

Las hojas de afeitar están constantemente en contacto con el agua, por lo que se oxidan y desafilan. ¿Qué puedes hacer para prevenir esto? Guárdalas junto con esta sustancia mágica en una caja de plástico; te durarán mucho más.

Parabrisas

Cuantas más bolsas de gel de sílice tengas en el tablero de tu automóvil, menos empañado estará el parabrisas.

Es importante destacar que las bolsitas de silica gel no son tóxicas y no representan un peligro para la salud humana. Sin embargo, no se deben ingerir y se deben mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas.