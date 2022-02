¿Quién es Carolyn Adams?... la nuera de AMLO que causa polémica por su ‘vida de lujos’

Tras la polémica desatada por la publicación del periodista de LatinUs, Carlos Loret de Mola, y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en contra el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la lujosa residencia donde vivió José Ramón López Beltrán, hijo mayor de López Obrador vivió entre 2019 y 2020, el nombre de Carolyn Adams salió a relucir.

Y es que fue el propio presidente quien se refirió a ella durante la conferencia mañanera de ayer, cuando fue cuestionado por el lujos modo de vida de su hijo mayor.

“Este Gobierno no tienen influencia mis hijos, no se le da contrato a ningún recomendado. En el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el Gobierno, ni un contrato, ni una recomendación, no somos iguales”, alegó el mandatario haciendo mención de que su nuera ‘tiene dinero’.

La lujosa propiedad perteneció a Keith L. Schilling, quien fue alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía petrolera que tiene contratos vigentes por más de 151 millones de dólares en obras para Petróleos Mexicanos (Pemex).