A fines de 2021, se lanzó el primer capítulo de un peculiar juego de terror de supervivencia llamado Poppy Playtime y fue un éxito sorprendente que comenzó a circular en los canales de juegos de YouTube y Twitch.

Aprovechando el fervor duradero creado por Five Nights at Freddy’s de 2014 y sus siniestros animatrónicos , Poppy Playtime también presentaba juguetes maliciosos cuyos objetivos no eran hacerse amigo del personaje del jugador.

Una de las primeras cosas que el jugador encuentra al entrar al edificio es Huggy Wuggy, un peluche absolutamente inquietante con dientes afilados como navajas y una sonrisa gigantesca que puede asustar incluso al aficionado más incondicional a los juegos de terror.