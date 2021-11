Quien se encargó de hogar e hijos debe ser indemnizado en divorcio, determina Suprema Corte

Esta resolución llegó por un juicio de amparo directo , ya que una mujer de Veracruz planteó la inconstitucionalidad del artículo 162 del Código Civil de su estado “por no prever el pago de una pensión compensatoria sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de bienes” apoyándose en el principio de igualdad entre cónyuges.

Además, todas las personas podrán acceder a esta medida, ya que el organismo señaló que esto será posible incluso cuando la legislación local no lo prevea en sus leyes , de acuerdo con un comunicado emitido a través de las redes sociales, ya que lo que se busca es la igualdad entre cónyuges.

Aunque el precepto sí es constitucional, la Primera Sala de la SCJN determinó que había una falta de regulación en el artículo, lo que constituye una vulneración a la igualdad entre cónyuges, ya que éste protege la repartición de los ingresos y bienes adquiridos dentro del matrimonio.

La SCJN resolvió que la compensación económica luego de un divorcio debe ser dada, debido a que se busca “atender y remediar situaciones de desigualdad o desequilibrio económico entre los cónyuges.”

Lo anterior, está dirigido principalmente a las mujeres —aunque no excluye a otras personas— “debido a los roles y estereotipos que históricamente se le han asignado (a las mujeres) como naturales a partir de su sexo y por su condición humana”, señaló la SCJN en su comunicado.

La Primera Sala determinó que no es posible que esta compensación económica dependa del reconocimiento expreso que haga cada legislación estatal, ya que se fundamenta en el principio general de igualdad y no discriminación, en su modalidad de igualdad entre cónyuges.

De esta forma, no importa si está o no en la legislación local, por lo que la falta de regulación sobre la compensación económica no puede impedir que cualquier persona acceda a ella, de esta forma el cónyuge que más tiempo dedicó al hogar y cuidado de sus hijos podrá recibir la indemnización.