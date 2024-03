¡Quiere pruebas! Titular de Semar reta a críticos sobre su trabajo contra el tráfico de drogas y armas

En línea con lo que ya ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, el video reitera que tanto Estado Unidos como Canadá tienen un grave problema en el consumo de drogas y que en México no se produce el fentanilo.

Sin embargo, él respondió que “no le puedo decir eso”, y reiteró que “si tienen pruebas, que lo presenten, es muy sencillo. No nada más acusar por acusar”.

“Lo que se dice que el fentanilo y las armas entran como si fuera con una gran facilidad. Primero que nada no valoran nuestro trabajo y la situación es que si tienen pruebas que las presenten” , expresó Ojeda Durán.

El titular de la Semar también se quejó de que su trabajo no sea valorado y los acusen sin pruebas.

CDMX.- “Si tienen pruebas que las presenten, no nada más acusar por acusar” , así respondió el secretario de Marina , Rafael Ojeda , esta mañana a quienes aseguran que drogas como el fentanilo y armas son ingresados “con facilidad” a territorio mexicano a través de las aduanas.

¿LE RESPONDE OJEDA A XÓCHITL?

Aunque el secretario de Marina, Rafael Ojeda, no mencionó los nombres de quienes ponen en duda el trabajo de la dependencia, este miércoles fue la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez Ruíz, quien hizo unas críticas al respecto.

Durante su participación en el foro “Frontera Siglo 21: Seguridad y Desarrollo”, Gálvez prometió que de llegar a la presidencia modernizará las aduanas para obtener los resultados que hasta el momento no ha dado la marina contra el tráfico de armas y drogas.

“Con todo respeto a la Marina, no ha funcionado, ni han terminado con la corrupción; lo único que han hecho es volver un problema lo que antes no lo era. Siguen entrando las armas, sigue entrando el fentanilo como si la Marina no existiera”, expresó la aspirante presidencial.