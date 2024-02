Consumo de Fentanilo ya preocupa en México... ¿Qué estados tienen más casos de muerte por esta droga?

Mientras que en Estado Unidos la crisis de fentanilo dejó entre 110 mil y 112 mil muertos por sobredosis en 2023, según proyecciones de la Oficina de Control de Drogas, en México estos datos no se miden, ni mucho menos se lleva un registro de las distintas sustancias que se usan para mezclar la droga y aumentar sus efectos a menor costo.

Sin embargo, autoridades norteamericanas alertan que el consumo de fentanilo y las muertes por sobredosis ya son un problema para México.

TE PUEDE INTERESAR: Crisis migratoria y tráfico de fentanilo son los temas que tensan la relación de AMLO y Biden

El propio presidente Andrés Manuel López Obrador indicó en enero pasado que, aunque el consumo del fentanilo era bajo, “es algo que tenemos que cuidar mucho” y que seguían buscando información sobre su uso en las entidades del país.

AUMENTAN MUERTES POR CASOS DE FENTANILO EN ESTOS ESTADOS DE MÉXICO

Tan sólo en el estado fronterizo de Nuevo León han aumentado los cadáveres que dieron positivo al fentanilo, pues en 2013 un cuerpo dio positivo, en el 2018 fueron 47 y para el 2023, 180 dieron positivo, de acuerdo con datos de la Fiscalía General.

Entre marzo y diciembre del 2023, 126 de los casi 900 cadáveres de la morgue de Tijuana también tenían rastros del opioide; mientras que en Mexicali, durante el 2022, una cuarta parte de los 1764 cadáveres analizados desde junio tenían la sustancia.

A esto se le añade que en varias ocasiones la droga está combinada con otras, pues en un estudio realizado durante el 2020 se descubrió que el 93 por ciento de 59 muestras de heroína que se recolectaron en el municipio estaban mezcladas con fentanilo.

Y en un festival de música realizado en las afueras de la CDMX encontraron que 2 de 4 muestras de cocaína y 14 de 22 de la droga sintética MDMA contenían el opioide.

Aunque casi el 60 por ciento de los 333 casos de personas que buscaron tratamiento por consumo de fentanilo en el 2022 se encontraron en los cuatro municipios fronterizos de: Tijuana y Mexicali en Baja California; así como en Nogales y San Luis Río Colorado en Sonora.

SÓLO 17 ESTADOS EN MÉXICO TIENE EQUIPO PARA DETECTAR FENTANILO

La detección precisa sobre el uso de fentanilo en México no es exacta debido a que sólo en 17 estados del país las autoridades forenses cuentan con equipo para detectar la droga en los cadáveres.

Entre los materiales para encontrar el opioide se encuentran pruebas rápidas de orina, así como los métodos avanzados de máquinas de cromatografía líquida y espectrometría de masas, que analizan sustancias en muestras biológicas.

TE PUEDE INTERESAR: Reforma de AMLO contra fentanilo aumentará la violencia, señala organización

En otras 13 entidades, incluidas las dos más pobladas del país (CDMX y el Edomex), señalaron que no contaban con métodos para detectar la droga; otro afirmó que no encontró registros y uno no contestó hasta el día de hoy.

Pese a ello, en México se ha conseguido evitar una epidemia del consumo de fentanilo debido, en parte, a que no se suele tener un historial de abusos de analgésicos recetados ni el consumo de heroína como en EU.