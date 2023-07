Reabren en Andorra caso contra Manlio Fabio Beltrones, expresidente del PRI

El caso inició en julio de 2015 con la imputación del exdirigente del tricolor y la senadora de la misma fuerza política. La causa fue sobreseída provisionalmente por la Justicia del Principado el 18 de octubre de 2018 luego de que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) elaborara un informe de no ejercicio de acción penal sobre los investigados en el que sostenían que el delito fiscal había prescrito.

El reportaje recuerda que la legisladora ocultó 10.4 millones de dólares en Andorra entre 2009 y 2010, cuando el país estaba blindado por el secreto bancario. La suma fue ingresada cuando Sylvana tenía 26 años y no ocupaba ningún cargo público, mientras su padre coordinaba al PRI en el Senado.

EL PAÍS recapitula que durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto la fiscalía (entonces PGR) utilizó el no ejercicio de acción penal para lograr el sobreseimiento provisional de varias causas en Andorra, como ocurrió con su abogado Juan Ramón Collado, quien movió 120 millones de dólares en el Principado.

La estrategia consistía en abrir en México una investigación que validaba el origen del dinero para luego enviar un informe a la Justicia de Andorra con el fin de que los jueces archivaran la investigación.

Después de ocho años las indagatorias se encaminan a otra dirección, luego de recopilarse un informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) que sostiene que el expresidente del PRI presuntamente protegió a cuatro narcotraficantes y participó en esquemas de lavado de capitales.

Los beneficiados por Beltrones serían Joaquín “El Chapo Guzmán”, líder del Cártel de Sinaloa; Héctor Luis Palma Salazar, alias “El Güero”; Héctor Beltrán Leyva, exlíder del Cartel de los Beltrán Leyva; y Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”.

Un juez ligó a Beltrones con el narco tras “la colaboración de la presente instrucción con la DEA”, aunque estas acusaciones no son nuevas, ya que en 1997 el diario estadounidense The New York Times lo incluyó en una lista de funcionarios mexicanos con presuntos vínculos con traficantes.

Anteriormente el exlíder negó en una entrevista con el diario español estas presuntas relaciones. “Es irresponsable e injusto que una calumnia de este tipo figure en una investigación de ese país (Andorra). No sé cuál será la razón del juez, pero debería saber que es completamente falso y difamatorio para mí y para mi familia”, afirmó.

“Ni yo ni mi hija conocemos Andorra y ella no tiene cuenta allí desde hace 12 años. Ya lo explicamos todo al juez y lo volveremos a hacer de nuevo en los mismos términos”, agregó.

Con información de El País