Reconoce AMLO buena relación con los banqueros durante su sexenio

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la buena relación que mantuvo con los banqueros durante su gobierno.

”Me han tratado muy bien, con respeto y considera que han sido correspondidos. Les he tratado también con respeto y he cumplido los compromisos que hice desde el inicio de mi gobierno”, dijo al participar en la ceremonia de clausura de la 87 Convención Bancaria, la última de su sexenio.

Aseguró que en lo que resta de su gobierno seguirá con su política de “abrazos, no balazos”, ya que ha dado resultados.

El Jefe del Ejecutivo detalló que en homicidios dolosos ha habido una reducción del 25%, pero “queremos reducir más”.

Señaló que todos los días, de lunes a viernes, se reúne de 06:00 a 07:00 de la mañana con su gabinete de seguridad, dónde reconoció “no es muy agradable lo que ve uno y de lo que se entra diariamente”.

”Pero por esa constancia, por esa perseverancia, vamos avanzando y con una política distinta. Consiste en esencia en no pensar qué se puede enfrentar el mal con el mal. No es la Ley del Talión, no es el diente por diente, ojo por ojo, porque si fuese eso, nos quedaríamos chimuelos o tuertos todos”.

“El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. Lo que estamos haciendo es atendiendo las causas, atendiendo a los jóvenes, que no se les atendía”.

“El Mandatario destacó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ayuda a que no se los lleven los delincuentes”.

“Vamos a seguir con la misma política. Tiene que ver con atender las causas”, dijo a horas de que fuera asesinado Noé Ramos, candidato a alcalde de Ciudad Mante, Tamaulipas, por la coalición PAN-PRI.