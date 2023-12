Recorte millonario al INE: Consejo General analiza medidas y posible controversia

“ No nos vamos a esperar a la controversia constitucional . Creo que hay que activar las relaciones interinstitucionales, estar en contacto con la Secretaría de Hacienda, desde este momento tocar su puerta” , enfatizó Taddei durante la sesión.

CONSEJEROS PIDEN PRESENTAR CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ANTE LA SCJN

Consejeras como Zavala y Ravel, junto con el consejero Rivera, instaron a la Secretaría Ejecutiva a presentar una controversia constitucional ante la SCJN, argumentando que los ajustes presupuestales afectan la autonomía institucional del INE.

En respuesta, Taddei solicitó a la Dirección Jurídica realizar un análisis exhaustivo de la historia y los resultados de las controversias presentadas por el INE en el pasado. “En el preciso instante que cualquiera de los integrantes de este Consejo se nos ponga al frente que una controversia constitucional ha resultado en la devolución de lo deducido por el Congreso de la Unión, en ese preciso instante adjuntamos esa medida porque es altamente efectiva”, expresó.

La propuesta de interponer una controversia constitucional no fue sometida a votación, ya que las representaciones de Morena, PRI y algunas consejerías argumentaron que no estaba relacionada con el punto en discusión.

MORENA PIDE AL INE RESPETAR EL TRABAJO DE CADA INSTITUCIÓN

El representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, hizo un llamado al INE para respetar las competencias de cada poder y cuestionó el uso de recursos a través de organizaciones no gubernamentales. “No estamos de acuerdo con que algunos de esos recursos se triangulen a través de ONGs para que vayan a dar al Instituto de Investigaciones Jurídicas donde está Lorenzo Córdova. Y no lo vamos a permitir, lo vamos a observar y lo vamos a decir”, acusó.