Renuncia inmediata de ‘corcholatas’ es la postura en Morena, asegura Durazo

Ciudad de México. En medio del proceso interno para definir el método de selección de la candidatura presidencial de Morena, el gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional del partido, Alfonso Durazo, propuso que las llamadas corcholatas renuncien a sus cargos con miras a las elecciones de 2024.

En tanto, el dirigente nacional, Mario Delgado, planteó que la definición se dé por medio de una encuesta hecha por el comité encargado de elaborar los sondeos, acompañada por varias encuestas espejo.

Tras el anuncio de las inminentes renuncias a sus cargos, luego de que el canciller Marcelo Ebrard adelantó que el próximo lunes dejará su puesto, el Consejo Nacional de Morena modificó su convocatoria para que sus integrantes escuchen en sesión presencial a todos los aspirantes.

TE PUEDE INTERESAR: Las presiones de Ebrard surtieron efecto: a AMLO se le escapó el proceso de sucesión: Riva Palacio

En su conferencia semanal en Sonora, Durazo se pronunció porque la dimisión de los interesados en participar sea inmediata, con el fin de que empiecen actividades para buscar la candidatura, sin afectar el cumplimiento de sus responsabilidades en el servicio público.

“Entre las cosas que estamos planteando, y no puedo adelantar más porque no me corresponde, sino hasta que sea aprobado, es que quien aspire a la candidatura renuncie; proponemos una fecha que estará sujeta al aval del consejo, para que sea prácticamente inmediata”, reveló.

Por su parte, en entrevistas radiofónicas, Delgado refirió que las opciones que se analizan deberán ser debatidas por los consejeros nacionales; se inclinó porque se haga una sola encuesta principal, y “dos o tres encuestas espejo” para dar las “garantías necesarias”.

Aunque ponderó que él propuso las segundas para definir las postulaciones del año pasado, acotó: “no vamos a estar a contentillo: ‘a mí pónganme una flor, si no no juego’. No es así, contamos con estatutos y el Consejo Nacional definirá”.