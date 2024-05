Reportera reclama a AMLO por sanciones en la Mañanera... y Lord Molécula ‘sale al quite’ (VIDEO)

En la ‘mañanera’ del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se armó la ‘campal’ entre dimes y diretes del reportero Carlos Pozos, mejor conocido como Lord Molécula, y Stephanie Palacios, reportera de la agencia Sputnik.

El intercambio de argumentos se dio luego de que Palacios denunció que periodistas de la conferencia matutina fueron sancionados por -lo que se entiende como- cuestionar al mandatario federal sin tener el turno para hacerlo.

“Presidente, una queja. Es que están sancionando a los periodistas”, dijo la reportera de Sputnik alzando la voz. Al respecto, el jefe del Ejecutivo reviró diciendo que “nadie” ha ‘castigado’ a las y los reporteros.

Sin embargo, la matutina del presidente López Obrador se ‘calentó’ luego de que Lord Molécula increpó a Stephanie Palacios al decirle que todos son periodistas en la conferencia ‘mañanera’.

“Discúlpame, tú has hecho actos de violencia aquí y nadie te dice nada”, contestó Palacios. Así, Carlos Pozos comenzó a grabarla y, en respuesta, el presidente AMLO pidió que no se graben y se “quieran mucho”.

ASÍ FUE LA ‘PELEA’ DE REPORTEROS EN LA MAÑANERA

Al terminar con la sección del ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’, el presidente AMLO dio inicio a la ronda de preguntas pero fue ahí donde la reportera de Sputnik acusó la sanción a reporteros asistentes de la conferencia matutina.

-Palacios: Presidente, una queja. Es que están sancionando a los periodistas

-AMLO: No, no, vamos a ver. Es que sino no hay orden

-Palacios: No, presidente, es que están sancionando a los periodistas

-AMLO: ¿Quién los está sancionando?

-Palacios: Es lo que yo le quiero preguntar.

-AMLO: No, no, nadie.

-Palacios: Ayer que le preguntamos varios periodistas que estamos aquí, se molestaron y nos pusieron hasta fin de mes porque le preguntamos. Usted ha dicho siempre que esto es un ejercicio democrático, nosotros como periodistas le preguntamos cuando está platicando; entonces, si por esto que estoy haciendo me van a correr de una conferencia de prensa, por favor, yo diría que mejor me retiro.

-AMLO: No, no, nosotros no somos iguales. Nosotros no somos autoritarios

-Palacios: Es lo que están haciendo; eso es una amenaza

-AMLO: No, para nada.

-Palacios: La vez pasada a mí me sancionaron con un mes, y no vine un mes. Se lo dije a mi agencia internacional. Yo lo digo como periodista, porque yo sí soy periodista.

-AMLO: Sí, pero no hay ninguna limitación.

-Palacios: Ayer les hablaron por teléfono a los periodistas, que no (le) pueden preguntar a usted, no podemos decir nada. A mí se me hace como (¿qué onda?). Y aquí nadie se queja cuando gente aquí viene que no es periodista.

-Lord Molécula: Todos somos periodistas, compañera.

-Palacios: Discúlpame, tú has hecho actos de violencia aquí y nadie te dice nada.