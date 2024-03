Reprocha AMLO a Canadá imposición de visa a mexicanos

MORELIA, MICH.- En su conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó al gobierno de Canadá la imposición de manera unilateral de visa a los mexicanos, en el marco del inicio de campañas presidenciales en México, lo cual podría ser utilizado por la oposición.

En “La Mañanera”, desde las instalaciones del 12 Batallón de Infantería, el mandatario federal señaló que México no estuvo de acuerdo con esa medida y confió en que puedan cambiar esta disposición.

López Obrador estuvo acompañado por el gobiernador Alfredo Ramírez Bedolla y aclaró que la medida que impuso Canadá es para los que buscan asilo y fue por “presión de grupos antimigrantes”.

“No fue el mejor tiempo, política -lo he dicho en otras ocasiones- entre otras cosas es tiempo, entonces establecen esta medida al inicio de las campañas en México cuando se puede esperar para no generar especulaciones y que no se aprovechen quienes están en contra de la transformación de esta circunstancia especial”, expresó el jefe del Ejecutivo.