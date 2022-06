Reprochan cubanos actitud de López Obrador

MIAMI, FL.- En Cuba y en Miami, cubanos de diversas tendencias, edades, mujeres y hombres están molestos por la defensa que ha hecho el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, del gobierno de la isla.

“No entiendo cómo el presidente de México se llena la boca diciendo que es un demócrata y que busca la justicia social y es capaz de defender a tiranos, asesinos dictadores”, dice a El Universal Sergio Comas, cubanoamericano en Miami, Florida, experto en temas cubanos.

López Obrador, lamenta, “no tiene la menor idea de lo que es perder a un ser querido asesinado por los Castro, Fidel y Raúl, sólo por pensar diferente y buscar la libertad. Miles de personas han muerto o están encarceladas”.

El mandatario mexicano decidió no asistir a la Cumbre de las Américas, que concluyó este viernes en Los Ángeles, porque Estados Unidos excluyó del evento a Cuba, Venezuela y Nicaragua. El anuncio dejó un mal sabor de boca entre los cubanos.

“Cuba sí fue invitada a la Cumbre de las Américas, porque yo soy parte de Cuba. Yo y varias activistas más fuimos invitadas”, dice a este diario Saily González, empresaria y activista cubana en la isla. “Fui invitada a ir, pero no me dejaron salir —el régimen cubano—. Los que no fueron invitados son los violadores de los derechos humanos, los fascistas, los criminales, los terroristas que intentan gobernar mi país a través de un terrorismo de Estado como se ha evidenciado por 63 años”, lamentó.

La última vez que Saily González fue víctima del régimen cubano, se hizo público, fue hace unos días cuando, al estarse manifestando en una calle de La Habana, fue detenida por agentes del gobierno y llevada a unos separos donde permaneció un par de días. “Me dejaron libre precisamente porque fue público a través de las redes este abuso. No es el primero y no será el último”, aseguró.

Aunque los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua han agradecido de distintas maneras que el Presidente de México los haya defendido frente a Estados Unidos, anfitrión de la Cumbre de las Américas, los cubanos lo ven de un modo distinto.

“López Obrador está muy equivocado al defender a regímenes totalitarios como los que están entronizados en Caracas, en Managua y La Habana”, señala el analista político y periodista cubanoamericano Ricardo Brown. “O se está a favor o se está en contra de la democracia y estas cumbres de las Américas deberían de promover la democracia, deberían de promover elecciones justas, transparentes, limpias”.