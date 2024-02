Restos de Obed, el mexicano asesinado en metro de Nueva York, serán trasladados a Puebla

El cuerpo del mexicano Obed Beltrán Sánchez, de 35 años, asesinado en la estación Mount Eden del metro de Nueva York, en el condado de Bronx durante un tiroteo, será trasladado al municipio de Tehuacán, Puebla, donde es originario; esto bajo la dirección de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El Gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, detalló que mantuvo comunicación con el cónsul general de México en Nueva York, Jorge Islas López, para que los restos del migrante lleguen con prontitud.

“Están generando todas las condiciones, ellos dicen que por medio de Relaciones Exteriores, desde su oficina y con el apoyo del alcalde de Nueva York -Eric Adams-, se estará viendo todo lo del traslado”, afirmó el mandatario poblano.

TE PUEDE INTERESAR: Matan a mexicano durante tiroteo en metro de Nueva York; una pelea pudo ser la causa

Céspedes Peregrina lamentó el trágico destino de Beltrán Sánchez y destacó la importancia de brindar apoyo a los familiares en momento difíciles.

Así como que el secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, dialogó con familiares de la víctima para externarles el respaldo del Gobierno de Puebla.

Cabe destacar que la Secretaría de Gobernación (Segob) advirtió que la llegada de los restos de Obed podrían demorar debido a la tormenta invernal sobre Estados Unidos; aunque aseguraron que autoridades consulares permanecerán en vigilancia del cuerpo, mientras regrese a México.

El consul Islas López por medio de redes sociales informó que se está llevando a cabo una investigación sobre el caso en coordinación con las autoridades de NY, así como se comprometió a garantizar que no haya impunidad en el crimen.

TE PUEDE INTERESAR: Resultan una persona muerta y cinco heridos por tiroteo en metro de Nueva York

“Lamentablemente el día de ayer por la tarde, falleció por una bala perdida, un connacional oriundo de Tehuacán, Puebla en la estación del metro Mount Eden, del Bronx. Expresé personalmente a su familia nuestro pésame y ofrecí el apoyo y asesoría consular a nuestro alcance;

“Acabo de conversar con las más altas autoridades de @NYPDPC, quienes me confirman que la investigación ya está en curso y me aseguran que detendrán al responsable y no habrá impunidad”, se puede leer en Twitter.

El pasado 12 de febrero, Obed, quien era un trabajador de la construcción y residente en Estados Unidos desde hace más de un año, se encontraba en el metro de Nueva York, cuando el hombre quedó atrapado en el fuego cruzado de un enfrentamiento entre pandillas, donde resultó gravemente herido y falleció en el hospital.