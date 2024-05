Retoma Álvarez Máynez actividades de campaña, pero evalúa si continuar

En su arribo a la escuela de periodismo dijo a los medios de comunicación que se evalúa la continuación de sus actividades proselitistas rumbo a los comicios del 2 de junio.

“Lo vamos a tener que evaluar de acuerdo con la evolución también de las personas, de los hechos, pero lo vamos a estar evaluando día a día y hora a hora. Vamos a tratar de tomar lo que sea más sensato”, declaro.

Jorge Álvarez informó que dos víctimas de la caída del templete en San Pedro continúan graves y que este viernes serán operadas.

En entrevista, el emecista también lamentó que sobre estos hechos se han vertido opiniones que consideró “mezquinas”.

“Supuestos intelectuales de oposición, han compartido una serie de cosas mezquinas, inhumanas, claro que hay diferentes posiciones, pero es muy contrastante cómo se reacciona frente a un momento así y cómo, la verdad, sobre todo la clase política, la vieja política, senadores, una vergüenza”, puntualizó.

“No conozco ni a la empresa, ni tengo información sobre el tema. La verdad es que he estado viendo los temas, fue un fenómeno climatológico que se conoce como una micro ráfaga, si ven los videos en internet de las micro ráfagas, tumbancas, bueno de hecho en Nuevo León se cayeron departamentos, bardas, árboles. No puedo adelantar un criterio, por supuesto que estoy de acuerdo en que haya una investigación, pero no me parece que sea el tema”, señaló al ser cuestionado sobre la empresa responsable de la instalación del escenario.