Revela candidata de Morena que su fotógrafo la salvó de atentado

Dos días después de que fue atacada a balazos durante un recorrido proselitista, Graciela Villarreal, candidata de la coalición Morena-PVEM a la Alcaldía de El Carmen, reveló ayer que logró salir ilesa de ese ataque porque la empujó su fotógrafo, quien resultó herido al recibir un balazo en la nuca.

Además, la ex Secretaria del Ayuntamiento de la actual Administración emecista de El Carmen dijo en entrevista que después fue seguida en una motocicleta por los dos sicarios, que intentaron dispararle nuevamente, pero la pistola se trabó, y huyeron.

La abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia aseguró que ella nunca recibió amenazas previas, ni cuando estuvo en el Ayuntamiento, y descartó algún conflicto personal que pudiera haber derivado en el ataque.

El ataque del viernes ocurrió cuando su contingente, de unas 180 personas, llegó a la última casa del recorrido agendado ese día en el Fraccionamiento Buenavista.

Ahí, dijo, dos hombres en una motocicleta se le acercaron a ella y al fotógrafo Jesús Zúñiga, y les enseñaron la pistola para intimidarlos.Villarreal narró que Zúñiga la empujó para protegerla, pero él recibió un disparo en la nuca.

”La verdad que ni recuerdo cuántos minutos pasaron”, describió ayer, “que llega la motocicleta, trata de intimidarme, saca la pistola, me tira, pero el fotógrafo que estaba a mi lado me empuja, y él fue el que recibió el balazo.

”Los dos lo vimos al mismo tiempo donde saca el revolver, la pistola”, dijo, “(él) me avienta, (y) donde él me avienta se cae al suelo, pero yo pensé que se había caído porque se tropezó, a mí me aventó, pero yo sí alcancé a dar el paso para seguir corriendo”.

Agregó que, desorientada por el primer disparo, corrió unos 100 metros para protegerse, hasta que resbaló y cayó en la rampa de una casa.

Recordó que cuando miró hacia atrás se dio cuenta de que la iban siguiendo los dos empistolados que acababan de dispararle.

”Cuando volteo, yo veo que la moto venía atrás de mí”, dijo.

”La moto me persiguió para seguirme tirando, pero la pistola no sé por qué se le trabó que ya no pudo salir ningún disparo”.

Al fallar, los atacantes huyeron del lugar, aunque el Secretario de Seguridad estatal reportó el sábado la detención de dos hombres de 22 años señalados como los presuntos autores materiales del ataque.

Además, también el sábado, fuentes aseguraron que el fotógrafo herido ya había sido dado de alta del hospital donde fue atendido.La candidata, que ahora tiene protección de Fuerza Civil y de Guardia Nacional, señaló que mañana retomará sus actividades.”Voy a seguir adelante y nadie me va a venir a intimidar”, afirmó.