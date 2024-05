Riesgo de apagones, Cenace declara de nuevo estado de alerta en sistema eléctrico de México

La mañana de este viernes 10 de mayo, uno de los días más importantes para los mexicanos debido a que se celebra el Día de las Madres, se reveló que, por cuarto día consecutivo el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) declaró estado de alerta en el Sistema Interconectado Nacional, por lo que se espera que los apagones continúen mermando así los festejos en los hogares del país.

Con la difusión de una tarjeta informativa, la dependencia detalló que fue a partir de las 09:40 horas, tiempo del centro de México, que se tomaba tal decisión la cual se dio por el alto consumo de energía eléctrica que persiste en todo el país, hecho que derivó en la declaración de tres estados de alerta y dos de emergencia.

En ese sentido, se hizo hincapié en que, en adelante, se aplicarán las medidas necesarias para minimizar los efectos; sin embargo, es importante tomar en cuenta que esto no evitará que en las siguientes horas se registren apagones en gran parte del país, como ha sucedido en días anteriores.

Conviene recordar que la falta de energía eléctrica se dio desde el pasado martes 7 de mayo cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que, ante la intensa ola de calor que azota al país, se registró un elevado consumo de energía, más del que habitualmente se registra en el país, por lo que entidades como Hidalgo, Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León, Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, Michoacán o Veracruz, por mencionar algunos, reportaron una pausa en el suministro de energía eléctrica de por lo menos dos horas, hecho que se adelantó, se seguirá presentando hasta nuevo aviso.

Tan solo la noche del pasado jueves 9 de mayo, al menos 17 entidades federativas reportaron la presencia de apagones, momento después de que la Cenace informara que se declaraba estado operativo de emergencia a partir de las 18:47 horas, tiempo del centro de México. Fe hasta las 22:16 horas del mismo día, cuando la dependencia adelantó que se retornaba al estado de alerta, el cual cambio en menos de 12 horas.

En el marco en que se registraron los primeros apagones, la Comisión Federal de Electricidad había declarado que los apagones se dan como una medida preventiva para restaurar el suministro de la misma en todo el país. La paraestatal remarcó que cuando se aplica esta acción, el siguiente paso es poner como máximo un lapso de cuatro horas para restaurar el suministro, periodo en el que se entra en comunicación con las áreas afectadas para coordinar las acciones.

“La energía que CFE genera no alcanzó para suministrar en unas horas el que necesitaba cada sección. (Por ello), tuvo que haber sido necesario ese apagón, para que las generadoras pudieran tener un restablecimiento particular”, por este motivo se dan los apagones en el país

Durante los apagones, los mexicanos no se ven afectados en el pago de consumo, ya que los medidores se detienen y no es hasta que el sistema regresa a la normalidad que retoman su actividad, por lo que no debe haber ni cobros excesivos o descuentos en la siguiente factura.

GOBIERNO DA SU POSTURA

La mañana del pasado jueves 9 de mayo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró en el espacio conocido como La Mañanera que la situación se estaba controlando.

El presidente incluso sostuvo una reunión privada con el director de la paraestatal, Manuel Bartlett Díaz, encuentro en el que ambos concluyeron que se trabajaría para “procurar que no haya daños mayores generalizados”.

Con información de medios