‘Riesgosa la operación del aeropuerto de la CDMX, opera al 150%’, AMLO pide más vuelos para el AIFA

Tras el decreto en el que se determina que las operaciones en la terminal aérea de la capital del país pasen de 52 a 43 por hora a partir de octubre, el mandatario federal no descartó protestas de las líneas aéreas.

“Raro sería que no se opusieran y que no les ayudaran los medios ¿no?, porque son parte de lo mismo, pero hay que dar esa explicación, porque hay una saturación. Se tiene un buen aeropuerto, de los mejores del mundo, que es el Felipe Ángeles, pero hasta hablé personalmente con los directivos de las líneas: ‘Sí, sí, sí, sí, cómo no, ya vamos a poner un vuelo, o dos o tres (en el AIFA), ya va a ver’ (le contestaban). Y pensaron que ya me habían engañado ¿no? Y no es así, no, ellos no me pusieron, me puso el pueblo.”

Agregó que actualmente el AICM opera a 150 por ciento de su capacidad. Es decir, tiene una sobresaturación de 50 por ciento. Por ello, aclaró, firmó el decreto para que parte de esas actividades aéreas disminuyan y se trasladen al AIFA.

Reveló que existía un compromiso con las aerolíneas y no lo cumplieron. Ya se les había propuesto y se había llegado al acuerdo que iban a bajar el número de operaciones, y en vez de hacerlo las incrementaron.

Durante el régimen neoliberal, explicó, para justificar la construcción del que sería el aeropuerto de Texcoco, prácticamente se cerró la terminal aérea de Toluca y se saturó el AICM de manera deliberada, rebasando la capacidad.

TE PUEDE INTERESAR: Reducir vuelos en el AICM afectará turismo y causará despidos masivos: ASPA

La determinación de reducir las operaciones se tomó porque hay una alerta de riesgo, y la idea es prevenirlo. Ya hay problemas de tráfico y queremos actuar con responsabilidad. Hay una recomendación de Protección Civil, entonces tuvimos que tomar esa decisión de reducir el número de operaciones, para evitar un problema mayor.

López Obrador no descartó que frente a esta resolución de su gobierno se presenten controversias internacionales. Es que siempre hay intereses, nos costó el que se mudaran los aviones de carga al AIFA, hubo oposición, incluso de organismos de la aviación de Estados Unidos, pero se convencieron de que era mucho mejor operar desde el Felipe Ángeles. Y es lo mismo ahora (con el nuevo decreto), y seguramente va a haber una campaña de que están inconformes.