Roban y amenazan de muerte a papá de Carlos Loret de Mola; le dejan mensaje intimidante con las letras ‘AMLO’ (video)

“A cabo de llegar a mi casa y este es el panorama que encuentro, en mi despacho. Vean ustedes tirado todas las cosas útiles y además se roban una pequeña laptop, que tenía yo aquí a lado (en el escritorio). Pero lo peor, vean ustedes lo que me dejan, un cuchillo y abajo los signos de señor, mandate putrefacto”, narra Rafael Loret de Mola.

“Está todo regado y esto es señal de que buscaban algo, todo está prendido, todo está abierto, Estamos pasando esta nota porque es muy grave, me parece que sí, me están amenazando de muerte”, explicó Rafael Loret.

Posteriormente, el periodista subió al segundo piso y conforme camina por las escaleras encuentra los restos de sus pertenencias como una pluma. Rafael Loret mostró dos habitaciones, la primera aseguró pertenece a un colaborador, de quien también se llevaron su laptop. En la segunda se muestra como los posibles responsables buscaron entre su ropa, la cual se muestra en el piso de su closet.

“Vean ustedes como dejaron mi closet, buscando algo evidentemente, no sé qué más estará faltando. Me robaron el celular, el celular que tenía yo, me lo robaron, donde tengo muchos datos”, acusó.

El hijo del periodista, Carlos Loret de Mola, no ha dado alguna declaración sobre lo ocurrido la noche de este 1 de noviembre.

¿QUIÉN ES RAFAEL LORET DE MOLA?... EL PERIODISTA LE DECLARÓ LA GUERRA A AMLO

El papá de Carlos Loret de Mola le declaró la guerra al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por medio de un video publicado en YouTube, el abogado y periodista Rafael Loret de Mola arremetió en contra de AMLO, ya que salió en defensa de su hijo el también periodista Carlos Loret de Mola.

Rafael Loret de Mola Vadillo nació el 25 de octubre de 1952 en Tampico, en el estado de Tamaulipas y a lo largo de su vida, se ha desempeñado como abogado, periodista, conductor y locutor.

El comunicador es hijo del hoy fallecido ex gobernador del estado de Yucatán, Carlos Loret de Mola Mediz, quien murió en 1986 en un accidente automovilístico.

Tras dicho contexto, Rafael Loret de Mola denunció una irrupción en su casa la noche de este 1 de noviembre en la cual le dejaron un mensaje con las siglas del presidente AMLO, según explicó.