Organizaciones presentarán este miércoles una denuncia contra México por omisiones y fallas en las investigaciones de la desaparición de dos periodistas ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, celebrado el 2 de noviembre, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Propuesta Cívica acudirán a la instancia internacional en nombre de los familiares de Mauricio Estrada Zamora y Ramón Ángeles Zalpa, desaparecidos en el estado de Michoacán en 2008 y 2010.

De acuerdo con las organizaciones, han habido “numerosos fallos”, tanto en las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía de Michoacán, primera autoridad que atendió los casos, como por la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no ha dado seguimiento a los afectados, advirtieron.

Mauricio Estrada Zamora, de entonces 38 años, desapareció el 12 de febrero de 2008 en la ciudad de Apatzingán, Michoacán, tras salir de la redacción del diario La Opinión de Apatzingán, en donde trabajaba. Unos días después de su desaparición, su hermano recibió una llamada telefónica en la que se le comunicaba que Estrada no había sido secuestrado, sino “detenido”, “pero esta pista no se siguió”, apuntó RSF, al tiempo que aseguró que tampoco no han dado resultado otras líneas de investigación.

Por su parte, Ramón Ángeles Zalpa desapareció el 6 de abril de 2010, en Paracho, Michoacán, como corresponsal del periódico Cambio, tras salir de su casa. Según Reporteros Sin Fronteras, en 2010, 2012 y 2013 solo se llevaron a cabo algunas indagaciones parciales “que no condujeron a nada”, mientras que sus familiares recibieron un apoyo insuficiente y sus denuncias a nivel estatal no fueron atendidas.

Ante esto, RSF y Propuesta Cívica señalaron que han habido “nulos avances en las investigaciones” y se mantiene la impunidad, ya que las autoridades no han tomado medidas eficaces para resolver estos presuntos crímenes y encontrar a los responsables.

Debido a ello, presentarán la denuncia ante la ONU, en la que acusan que el Estado mexicano ha violado los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad de los comunicadores; su derecho a la libertad de expresión, la protección contra la tortura y la detención arbitraria, así como a un recurso efectivo, al tiempo que niega a las familias su derecho a conocer la verdad sobre el destino de sus seres queridos.

Los denunciantes sostienen que las “graves deficiencias” en las indagatorias constituyen una violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y piden al Comité que ordene a México que lleve a cabo investigaciones “eficaces y exhaustivas”, repare de manera integral a las familias y que garantice que estos casos no se repitan.

Las cifras de RSF revelan que 27 periodistas han desaparecido en México, cuatro de ellos en Michoacán y el 78% se produjeron en sólo diez estados del país. Sin embargo, todos permanecen en impunidad porque no se ha dado con los responsables, subrayó la organización.

México ha sido catalogado como uno de los países en el mundo más peligrosos para la prensa. En lo que va del año 15 periodistas han sido asesinados en México.

El pasado 18 de agosto, la organización Artículo 19 señaló que en los primeros seis meses de 2022, se registraron 331 agresiones contra estos profesionistas y medios de comunicación. Además, detalló que durante el primer semestre de este año se cometió una agresión contra la prensa cada 14 horas y las autoridades mexicanas fueron el principal perpetrador.

Con información de medios