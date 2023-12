Sacan a Donald Trump de boleta presidencial en Colorado; lo declaran inelegible

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no podrá aparecer en la boleta de las elecciones primarias de Colorado, luego de que la Corte Suprema de ese estado declaró que no se puede postular a la Casa Blanca por la cláusula de insurrección que contempla la Constitución de Estados Unidos por los hechos de asalto al Capitolio.

La decisión del tribunal es histórica, pues es la primera vez que la Sección 3 de la 14 Enmienda se usa para descalificar a un aspirante presidencial.

“Una mayoría del tribunal sostiene que Trump está descalificado para ocupar el cargo de presidente en virtud de la Sección 3 de la 14ta Enmienda”, escribió la corte en su decisión de 4-3.

Con esto, el máximo tribunal de Colorado revocó el fallo de un juez que previamente consideró que Trump incitó a una insurrección por su papel en el ataque contra el Capitolio del 6 de enero de 2021, aunque dijo que no podría ser excluido de las elecciones porque no quedaba claro si la cláusula tenía como fin cubrir la presidencia.

La Corte mantendrá suspendidos los efectos de su decisión hasta el próximo 4 de enero o bien hasta que la Corte Suprema federal se pronuncie.

“No llegamos a estas conclusiones a la ligera”, escribió la mayoría de la corte. “Estamos conscientes de la magnitud y el peso de las cuestiones ante nosotros. De igual forma, estamos al tanto de nuestro deber solemne de aplicar la ley, sin temor o privilegio, y sin ser influenciados por la reacción pública a las decisiones que la ley exige que tomemos”.

La defensa de Trump había prometido apelar cualquier inhabilitación ante la Corte Suprema federal, que tiene la última palabra en asuntos constitucionales.

“La Corte Suprema de Colorado emitió una decisión completamente errónea esta noche y presentaremos rápidamente una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos y una solicitud concurrente de suspensión de esta decisión profundamente antidemocrática”, dijo el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung.

En la elección de 2020, Trump perdió en el estado de Colorado por 13 puntos porcentuales y, en teoría, no requeriría ganar en ese estado para ganar la elección presidencial en 2024, sin embargo tribunales de otros estados podrían vetarlo, como lo hizo Colorado, y podría ser excluido de estados donde sí tiene oportunidades de ganar.

Autoridades de Colorado sostienen que la inhabilitación de Trump debe resolverse antes del 5 de enero, el plazo que se dio para imprimir las boletas para las elecciones primarias presidenciales.

Anteriormente se han impuesto demandas contra Trump bajo la Sección 3, que prohíbe el desempeño de cargos públicos a personas que hayan jurado defender la Constitución y luego hayan “tomado parte en alguna insurrección o rebelión” contra Estados Unidos.

El caso de Colorado es el primero en el que la parte demandante resulta victoriosa.

