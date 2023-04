Samuel García no tiene en el ‘radar’ las elecciones de 2024

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha informado su nulo interés en contener en las elecciones presidenciales de 2024, ya que, ‘no tiene en el radar’ contender para el puesto de Ejecutivo Federal.

“No puede salir uno, y en política peor, te va bien y ¡No, ya es presidenciable¡, y bolas, te dejan tuerto, no, es el momento, no lo digo por política, yo no traigo en el radar el 24, lo digo por Nuevo León (sic)”, dijo el mandatario estatal.

El mensaje fue realizado en la entrega de premios Tecnos Nuevo León 4.0, cuando declaró esto en medio del contexto de las críticas de los diferentes sectores políticos de la entidad que han realizado en su contra.

“Hoy Nuevo León, el T-MEC, el nearshoring, la prosperidad económica, las mejores universidades, un gobierno incorruptible y una sociedad que va saliendo del covid, pues es el momento, no hay otro para que Nuevo León diga ¡aquí estamos presentes, motor económico de México, en los ojos del mundo y para atrás ni para agarrar vuelo, puro para adelante! (sic)”, explicó García Sepúlveda.

Reiteró que el estado vive su mejor momento por el boom económico, debido a que se avecina con la llegada de Tesla e invitó a los autores políticos hablar bien de Nuevo León, saberlo vender y generar más atracción de inversión nacional y extranjera.

“Por eso ahorita hay que ir al mundo y a ver si nos cambiamos, ahorita que hablabas de ADN, esa genética de malinchismo y de la mediocridad o del vale madrismo que parece siempre estar presente, llegó Tesla, primer lugar, nearshoring, estamos en los ojos del mundo, hablemos bien de nosotros, vendámonos, saquemos lo mejor de uno, qué necesidad de entre mexicanos, la famosa fábula de la tina del cangrejo (sic)”, afirmó sobre los sectores políticos.

Concluyó que Nuevo León es “el primer lugar en todos los indicadores económicos a nivel nacional; resaltó que es el momento oportuno para que la sociedad, [...] se dé el paso para generar una industria verde, de automatización, tecnologizada, y ser ejemplo de la nueva industria que pide el mundo”.

(Con información de Milenio)